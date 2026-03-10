Războiul din Iran împinge (din nou) India spre Rusia

Există un „efect” necalculat al politicii de agresiune a SUA împotriva Iranului. Un factor care riscă să injecteze și mai multă instabilitate în haosul global. Și acel factor este India.

Pentru a înțelege situația, trebuie mai întâi să conectăm punctele (multe).

În primul rând: India este un gigant cu aproape 1,5 miliarde de locuitori. În al doilea rând: este un gigant în creștere și crește chiar mai repede decât China. În al treilea rând: India este un gigant avid de energie, în al treilea: este cel mai mare consumator de țiței din lume. În al patrulea rând: țara acoperă aproximativ 88% din consumul său de energie cu importuri. În al cincilea rând: înainte de război, 50% din transporturile de petrol destinate Indiei treceau prin Strâmtoarea Ormuz. În al șaselea rând: pâlnia Ormuz este acum plină de riscuri enorme. În al șaptelea rând: New Delhi, așa cum a relatat Reuters, este țara cea mai vulnerabilă la șocurile privind aprovizionarea cu țiței, având rezerve mult mai mici decât, de exemplu, China, scrie Avvenire.

Rezultatul? New Delhi s-a îndreptat din nou către Moscova, după ce a redus achizițiile de petrol rusesc tocmai din cauza presiunilor SUA. Un adevărat scurtcircuit pentru SUA lui Donald Trump, având în vedere că, așa cum a scris CNN, „în cea mai mare parte a anului trecut, Washingtonul a căutat să priveze de lichidități mașina de război a Moscovei, în parte prin eliminarea unuia dintre cei mai fideli clienți ai săi: India”.

Această reacție adversă ar putea oferi oxigen economiei ruse și ar putea „reabilita” Rusia lui Putin ca partener politic și comercial. Pe scurt, politica SUA care vizează detașarea definitivă a Indiei de blocul eurasiatic riscă un regres, care pentru Trump reprezintă o renegociere.

Anul trecut, președintele SUA a impus tarife de 50% asupra economiei indiene, inclusiv 25% la achizițiile de petrol rusesc. În februarie, datorită angajamentului New Delhi de a achiziționa mai puțin țiței rusesc, a decis să reducă tarifele la 18%. După care a urmat noua schimbare de curs. Gata cu ostracizarea pieței rusești.

Cel puțin pentru o vreme. Washingtonul a acordat gigantului asiatic o „derogare temporară de 30 de zile”. „Această măsură dată deliberat pe termen scurt nu va oferi beneficii financiare semnificative guvernului rus, deoarece autorizează doar tranzacții care implică petrolul aflat deja în mare”, dar va „ameliora presiunea cauzată de încercarea Iranului de a ține ostatică energia globală”, a asigurat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Acest ton nu a fost pe placul părții indiene.

New Delhi „nu s-a bazat niciodată pe permisiunea vreunei țări pentru a cumpăra petrolul rusesc”, au răspuns surse guvernamentale. Și, în timp ce prețurile petrolului au crescut vertiginos - duminică, pragul de 100 de dolari pe baril a fost depășit pentru prima dată de la invazia rusă a Ucrainei în 2022 - India se va „reconecta” cu Rusia.

Pentru Sumit Ritolia, analist de cercetare la Kpler, nu există nicio îndoială în această privință, deoarece, așa cum a declarat pentru CNN, este previzibil ca India să revină „la nivelurile de dinainte de sancțiuni, cumpărând aproximativ 40-45% din țițeiul său din Rusia”. Un cadou generos pentru Putin.

