Războiul paralel al AI - rețelele sociale sunt inundate de sute de videoclipuri false despre #Iran

Un val de clipuri video și imagini false generate de inteligența artificială au inundat rețelele de socializare în primele săptămâni ale războiului din Iran, contribuind la crearea unei noi dimensiuni a haosului informațional din jurul conflictului.

Videoclipurile - care prezintă explozii masive care nu au avut loc niciodată, străzi devastate care nu au fost niciodată lovite sau soldați care protestează împotriva războiului, și ei inexistenți - circulă rapid pe platformele digitale, alimentând confuzia și dezinformarea, scrie Corriere della Sera.

O analiză realizată de New York Times a identificat mai bine de 110 imagini și videoclipuri distincte generate în ultimele două săptămâni de inteligența artificială și legate de războiul din Orientul Mijlociu. Falsurile ating fiecare aspect al conflictului, arătând, de exemplu, israelieni îngroziți în timp ce presupuse explozii devastează orașul Tel Aviv, iranieni care jelesc victime inexistente sau nave americane lovite de rachete și torpile.

Acest conținut a fost vizualizat de milioane de ori pe platforme precum X, TikTok și Facebook, și a circulat necontrolat pe aplicații populare de mesagerie privată din regiune și din întreaga lume. Proliferarea acestor farse este determinată de o nouă generație de instrumente de inteligență artificială din ce în ce mai sofisticate.

Astăzi, oricine poate crea simulări de război extrem de realiste, de foarte multe ori aproape fără costuri, capabile să păcălească chiar și un observator atent.Conținut similar a apărut deja în timpul altor conflicte, inclusiv războiul dintre Rusia și Ucraina.

Însă, potrivit experților, războiul actual din Orientul Mijlociu - purtat pe mai multe fronturi și urmărit online în timp real - a accelerat răspândirea conținutului manipulat chiar de la primele atacuri americane și israeliene împotriva Iranului.

