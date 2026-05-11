"Războiul se apropie de sfârșit": Vladimir Putin încearcă să impună versiunea unei victorii rusești

Vladimir Putin susține că Occidentul s-a "prins" în războiul din Ucraina. Dar la Moscova, absența tancurilor din Piața Roșie și măsurile severe de securitate spun o poveste diferită, scrie Le Point.

A doua zi după o paradă de 9 mai neobișnuit de sobră în Piața Roșie, Vladimir Putin a făcut o declarație neașteptată: războiul din Ucraina "se apropie de sfârșit". Această declarație a venit exact în momentul în care intra în vigoare un armistițiu fragil de trei zile, mediat de Statele Unite. Însă în spatele acestei retorici optimiste, realitatea rămâne mult mai dură: o Rusie epuizată de aproape cinci ani de conflict și o Europă care își accelerează reînarmarea în marș forțat.

Potrivit Kyiv Independent, președintele rus a declarat la o conferință de presă la Kremlin: "Cred că acest conflict se apropie de sfârșit", referindu-se la ceea ce Moscova continuă să numească "operațiunea militară specială". Dar, conform obiceiului său, Putin a dat imediat vina pentru război pe Occident, acuzând "aripa globalistă a elitelor occidentale că luptă împotriva Rusiei prin intermediul ucrainenilor".

O denaturare a poveștii pe care presa ucraineană o demontează direct, amintind că Rusia a lansat invazia totală în Ucraina în februarie 2022. Potrivit Kyiv Independent, paradoxul este fără echivoc: departe de a fi prins Occidentul în capcană, Moscova este cea care se găsește prinsă într-un război fără sfârșit.

O paradă fără tancuri sau rachete

Declarațiile lui Vladimir Putin vin într-un moment deosebit de revelator pentru vulnerabilitățile Rusiei. Potrivit BBC, tradiționala paradă militară care celebrează victoria sovietică din 1945 a avut loc anul acesta într-un format semnificativ redus.Temându-se de atacurile cu drone ucrainene asupra Pieței Roșii, Moscova a renunțat la demonstrația sa obișnuită cu tancuri și rachete balistice. Parada, cândva o demonstrație a puterii militare rusești, a dezvăluit un Kremlin obsedat mai mult de securitate decât de proiecția forței.

Wall Street Journal rezumă situația fără menajamente: "Putin prezidează o paradă militară redusă, în timp ce războiul din Ucraina se eternizează". Potrivit Politico, niciun vehicul blindat sau rachetă strategică nu a traversat Piața Roșie anul acesta. Această absență fără precedent reflectă uzura din cauza conflictului și nevoile tot mai mari ale frontului ucrainean.

"Nu este planificată nicio prelungire a armistițiului"

Ceremonia a avut loc sub protecția unui armistițiu de trei zile, negociat în ultimul moment între Moscova și Kiev. Potrivit BBC și Politico, această pauză temporară a fost obținută prin medierea directă a președintelui american, Donald Trump.

Acordul prevede și un schimb masiv de prizonieri: câte o mie de deținuți predați de fiecare parte. Însă încă din primele ore ale armistițiului, acuzațiile reciproce de încălcări s-au înmulțit. Potrivit The Guardian, Moscova și Kievul s-au acuzat reciproc că își mențin activitățile militare și atacurile cu drone în ciuda acordului. Kremlinul a declarat, de asemenea, că "în această etapă nu se ia în considerare nicio prelungire a armistițiului".

"Așteptau prăbușirea Rusiei"

În fața jurnaliștilor, Vladimir Putin a reiterat argumentul său clasic despre confruntarea cu Occidentul. "Se așteptau la o înfrângere zdrobitoare pentru Rusia și la prăbușirea statului nostru în câteva luni. Asta nu a funcționat", a spus el, potrivit "The Guardian".Președintele rus susține acum că puterile occidentale s-au "prins în capcană" în conflictul ucrainean. "S-au blocat în această logică și nu mai știu cum să iasă", a insistat el. Această interpretare este larg contestată în Europa și Ucraina, unde mulți cred, dimpotrivă, că Rusia plătește un preț militar, economic și demografic colosal pentru câștiguri teritoriale limitate.

O deschidere diplomatică strict controlată

Se pare că Vladimir Putin și-a nuanțat poziția acceptând teoretic o întâlnire cu Volodimir Zelenski într-o țară terță. Însă această concesie rămâne condiționată: BBC specifică că aceasta va avea loc doar după încheierea unui acord de pace definitiv. "Aceasta trebuie să fie etapa finală, nu negocierile în sine", a subliniat președintele rus.

Vladimir Putin a menționat, de asemenea, dorința sa de a discuta noi aranjamente de securitate europene. Interlocutorul său preferat? Fostul cancelar german Gerhard Schröder, un aliat fidel al Moscovei și o figură extrem de controversată în Europa din cauza legăturilor sale cu companiile energetice rusești.

Potrivit The Guardian, această propunere a stârnit un scepticism profund la Kiev și în alte câteva capitale europene. În 2022, Volodimir Zelenski îl calificase deja pe Schröder drept "respingător" pentru apropierea sa asumată de Vladimir Putin.

Rusia sub restricții de securitate

Teama de atacuri ucrainene a modificat profund atmosfera festivităților de la Moscova. Postul de radio canadian CBC relatează că autoritățile au restricționat accesul la internetul mobil și la serviciile de mesagerie în capitala Rusiei pe tot parcursul zilei.

Puterea justifică aceste măsuri invocând "situația operațională actuală", în timp ce televiziunea de stat explică faptul că echipamentul militar absent de la paradă este acum "mai util pe câmpul de luptă din Ucraina". Pentru prima dată, soldații nord-coreeni au participat la paradă, un omagiu direct adus implicării Coreei de Nord alături de forțele rusești în regiunea Kursk.

O Europă care se reînarmează la viteză maximă

În același timp, Europa își accelerează dramatic transformarea militară. Potrivit ziarului "The Guardian", capitalele europene investesc acum miliarde de euro în drone, rachete ghidate și arme autonome inspirate de inovațiile observate pe frontul ucrainean.

Cotidianul britanic descrie o adevărată revoluție strategică: tuneluri anti-drone, câmpuri de luptă saturate cu fibră optică și roiuri de drone ieftine capabile să transforme radical tacticile militare moderne. Uniunea Europeană intenționează acum să cheltuiască aproape 800 de miliarde de euro pentru apărare pe parcursul a patru ani.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA