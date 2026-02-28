Ce recomandă MAE cetățenilor români din Orientul Mijlociu

❗ Recomandări pentru cetățenii români În contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu și al perturbărilor înregistrate la nivelul zborurilor comerciale, MAE recomandă cetățenilor români să evalueze cu responsabilitate necesitatea deplasărilor în perioada următoare și, dacă este posibil, să amâne călătoriile până la reluarea în condiții normale a traficului aerian.

Cetățenii români aflați deja în străinătate și afectați de modificări ale zborurilor sunt sfătuiți să mențină legătura cu companiile aeriene sau agențiile de turism și să își notifice prezența la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află.

MAE reamintește că posibilitățile de intervenție ale misiunilor diplomatice și consulare în situații de forță majoră sunt limitate, în funcție de evoluțiile de securitate și de măsurile dispuse de autoritățile locale.

Niveluri actualizate ale avertismentelor de călătorie: 6/9

Evitați călătoriile neesențiale: Bahrain – https://www.mae.ro/travel-alerts/68211

Kuweit – https://www.mae.ro/travel-alerts/66992

Iordania – https://www.mae.ro/travel-alerts/44859

Qatar – https://www.mae.ro/travel-alerts/68209

Emiratele Arabe Unite – https://www.mae.ro/travel-alerts/68210 8/9

Evitați orice călătorie: