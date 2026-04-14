Revine dezbaterea privind sănătatea mintală a președintelui american

"Viclean ca o vulpe" sau "pur și simplu nebun?".

După ultimele izbucniri ale președintelui Trump - o postare pe Truth în care se compara cu Iisus vindecătorul, care a fost ulterior ștearsă, a stârnit indignare în rândul bazei sale, profund religioase - dezbaterea privind sănătatea mintală a magnatului, acum un subiect clasic în istoria prezidențială (Biden era atacat o dată la două zile), a revenit. Comportamentul imprevizibil și comentariile extreme ale lui Trump au fost o prezență constantă pe scena politică timp de cel puțin un deceniu, relatează Corriere della Sera.

De la amenințarea cu ștergerea Iranului de pe harta Orientului Mijlociu ("o întreagă civilizație va muri în seara asta") până la jignirile la adresa Papei, care este "slab în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în politica externă", impresia este, așa cum scrie "New York Times", că este un "autocrat dezechilibrat, orbit de putere".

Casa Albă, desigur, a rămas fermă și a negat acuzațiile. El se autointitulează "un geniu", explicând că a trecut toate testele cognitive. Democrații, care au pus la îndoială de mult timp sănătatea psihologică a lui Trump, au lansat un nou cor de apeluri pentru invocarea celui de-al 25-lea Amendament și înlăturarea președintelui de la Casa Albă "pentru incompetență". Această îngrijorare nu este exprimată doar de figurile de stânga, de comedianții de talk-show-uri sau de profesioniștii din domeniul sănătății mintale, care se ocupă de diagnostice la distanță. Este acum o opinie larg răspândită chiar și printre generalii în retragere, diplomații și oficialii străini. Și printre foștii aliați ai președintelui.

Un sondaj Reuters/Ipsos din februarie a constatat că aproximativ 61% dintre respondenți îl considerau pe Trump "din ce în ce mai imprevizibil odată cu vârsta", un sentiment împărtășit nu doar de o mare parte a alegătorilor democrați și independenți, ci și de o parte semnificativă a republicanilor. Datele arată, de asemenea, o scădere a numărului de persoane care îl descriu pe președinte ca fiind "ager mintal și capabil să înfrunte provocări complexe": această percepție a scăzut de la 54% în septembrie 2023 la 45% în prezent. Potrivit lui Robert Reich, care a fost secretar al Muncii în timpul mandatului lui Bill Clinton, "dacă Trump înainte era rațional, acum nu mai este".

Fosta deputată republicană Marjorie Taylor Greene din Georgia, care s-a despărțit recent de Trump, a susținut cel de-al 25-lea amendament, declarând pentru CNN că amenințarea cu distrugerea civilizației iraniene nu a fost "o retorică dură, ci o nebunie". Candace Owens, o realizatoare de podcast-uri de extremă dreapta, l-a numit "un nebun genocidar". Alex Jones, un conspiraționist și fondator al Infowars, a spus că Trump "se bâlbâie; se pare că creierul lui nu funcționează corect".

Disidența din dreapta nu a ajuns însă în Congres, unde parlamentarii republicani rămân loiali președintelui, și nici în Cabinetul său, care ar trebui să adopte cel de-al 25-lea Amendament - o idee departe de realitate. "Trump știe exact ce face", a scris Liz Peek, editorialistă la "The Hill" și colaboratoare la "Fox News", citată și de "New York Times". "Trump va continua să folosească presiunea militară și diplomatică maximalistă (și uneori scandaloasă) în campania sa de eliberare a Orientului Mijlociu de campania de teroare dusă de aproape 50 de ani de Iran".

Trump este "o persoană extrem de bolnavă", tună și fulgeră senatorul Chuck Schumer din New York; este "deranjat" și "scăpat de sub control", adaugă reprezentantul Hakeem Jeffries din New York. Este "complet nebun", spune cu încredere reprezentantul Ted Lieu din California. Reprezentantul Jamie Raskin din Maryland i-a scris medicului de la Casa Albă solicitând o evaluare, menționând "semne compatibile cu demența și declinul cognitiv" și izbucniri de furie "din ce în ce mai incoerente, instabile, vulgare, delirante și amenințătoare". "Ar trebui să consultați un psihiatru", a răspuns Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților, unui reporter care i-a cerut un comentariu cu privire la fotografia din postare, care îl înfățișează drept Iisus.

Subiectul sănătății mintale a apărut cu forță în dezbaterea publică din ajunul discursului despre Starea Națiunii din februarie, în cadrul căruia Trump a ținut cel mai lung discurs al său dintotdeauna în fața Congresului, încercând să laude realizările administrației sale și să-și galvanizeze electoratul. Nemulțumirea generalizată față de performanța sa - în chestiuni economice, politice și instituționale - alimentează, de asemenea, îndoieli cu privire la aspecte ale capacității sale de lider.

La Casa Albă, Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace de la María Corina Machado, liderul opoziției venezuelene, care i-a fost acordată în decembrie, ca și cum ar fi fost un premiu real, destinat lui. Magnatul a susținut mult timp că ar trebui să fie premiat de Comitetul lui Olso. "Trump trăiește într-o lume pe care și-a creat-o singur", a explicat pentru Le Grand Continent istoricul și psihologul francez Elisabeth Roudinesco, biograf al lui Sigmund Freud și Jacques Lacan, "pe care o dorește identică cu dorința sa de omnipotență și bucurie personală. Nu glumește când organizează o ceremonie pentru a primi un Premiu Nobel imaginar: trăiește cu adevărat scena, crede în ea. A lui este o iluzie a grandorii bazată pe cultul egoului. Trump este un showman narcisist, cu atât mai periculos cu cât anturajul său se supune".

În iulie anul trecut, așa cum a scris Paolo Valentino în "Corriere della Sera", Trump a detaliat o poveste imposibilă: unchiul său, profesorul John Trump, îl avea printre studenții săi de la MIT pe Ted Kaczynski, alias Unabomber, nebunul ale cărui scrisori-capcană au provocat trei morți și 23 de răniți în decurs de 18 ani. "A fost un elev bun", i-ar fi spus unchiul său lui Donald Trump. Păcat că John Trump a murit în 1985, iar FBI l-a identificat pe Unabomber abia în 1996.

Nu este prima dată, așa cum am spus, când sănătatea mintală a unui președinte este pusă la îndoială. John Adams, Andrew Jackson și ambii Roosevelt au fost acuzați de instabilitate mintală de către adversarii politici.

Abraham Lincoln s-a luptat cu depresia. Woodrow Wilson nu a mai fost niciodată la fel după un accident vascular cerebral. Lyndon B. Johnson a oscilat între energie maniacală și momente de melancolie profundă. Ronald Reagan părea să-și piardă calmul spre sfârșitul președinției sale, iar mulți s-au întrebat dacă boala Alzheimer, anunțată ani mai târziu, începuse deja să se instaleze.

Unii admiratori ai lui Trump l-au comparat cu Nixon, care a susținut așa-numita "teorie a nebunului": l-a instruit pe Henry Kissinger, consilierul său pentru securitate națională, care conducea negocierile de pace din Vietnam, să le spună negociatorilor că președintele era instabil și imprevizibil, ca instrument de negociere, pentru a obține o înțelegere mai bună. În privat, însă, unii dintre consilierii lui Nixon nu au crezut că este o punere în scenă.

Și Trump a încercat să exploateze instabilitatea sa psihologică. "Fă-i să creadă că sunt nebun", i-a spus el lui Nikki Haley, ambasadoarea sa la Națiunile Unite în timpul primului său mandat, referindu-se la nord-coreeni. "Știi care este secretul unui tweet cu adevărat eficient?", l-a întrebat odată pe William P. Barr, pe atunci procurorul său general. "Doza potrivită de nebunie".

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA