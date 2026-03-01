Reza Pahlavi își revendică rolul în „momentul decisiv” după moartea lui Khamenei

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, cere iranienilor și forțelor de ordine să „treacă de partea națiunii” și se prezintă la Washington drept lider al tranziției, invocând și „oportunități” pentru reconstrucție, scrie „El Mundo” (Spania).

Reza Pahlavi, principalul chip al opoziției iraniene în exil, încearcă să își transforme notorietatea într-o platformă politică în plină escaladare regională, pe fondul războiului și al vidului de putere creat după moartea liderului suprem Ali Khamenei. Într-un mesaj public, Pahlavi a descris dispariția acestuia drept „sfârșitul Republicii Islamice” și a susținut că orice succesor desemnat de „rămășițele regimului” ar fi lipsit de legitimitate.

În același mesaj, el s-a adresat direct militarilor, poliției și structurilor de securitate, avertizând că încercările de a salva „un regim în colaps” sunt sortite eșecului și îndemnându-i să se alăture „națiunii” pentru a garanta o tranziție „stabilă” spre un Iran „liber și prosper”. Către populație, Pahlavi a transmis că „momentul unei prezențe generalizate și decisive în stradă” se apropie și a cerut mobilizare, prezentând etapa următoare ca pe un prag al „victoriei finale”, potrivit relatării din presa spaniolă.

Reza Pahlavi este, în același timp, și un personaj controversat în Iran: pentru susținători, Pahlavi ar fi o soluție „acceptabilă” pentru Occident și o punte către un stat secular; pentru critici, el rămâne simbolul unei epoci autoritare anterioare ayatollahilor și o figură cu potențial de distrugere a opoziției. În paralel, Pahlavi își calibrează mesajele și pentru publicul american, vorbind despre o tranziție care ar putea aduce „oportunități de un trilion de dolari” pentru companii în reconstrucția Iranului, o retorică menită să rezoneze în cercurile apropiate administrației Trump, notează „El Mundo”.

Rămâne, totuși, întrebarea-cheie: cât sprijin real are în interiorul Iranului și dacă opoziția, fragmentată de ani de rivalități, poate construi o alternativă credibilă în condiții de război. În ultimii ani, profilul său public a crescut în diaspora, iar Pahlavi promovează ideea unei tranziții urmate de un proces democratic în care iranienii să decidă forma de guvernământ.