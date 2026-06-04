Rubio comemorează masacrul de la Tiananmen. Beijing interzice mamelor victimelor accesul la cimitir

Au trecut treizeci și șapte de ani din acea noapte dintre 3 și 4 iunie 1989, când Armata Populară de Eliberare Chineză a primit ordin să tragă asupra locuitorilor din Beijing. Masacrul din Piața Tiananmen rămâne un tabu, învăluit în secret de stat, o formă de amnezie colectivă impusă chinezilor, scrie Il Corriere della Sera.

Pe 4 iunie, poliția a interzis familiilor celor căzuți să viziteze cimitirul din Beijing pentru a-și comemora copiii și nepoții. Acei tineri măcelăriți de focul mitralierelor și zdrobiți de oglinzile tancurilor pentru simplul fapt că au cerut un guvern mai decent trebuie ștersi din memoria colectivă, deoarece Partidul Comunist nu este dispus să țină cont de istorie.

Joi dimineață, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe i-a răspuns dur secretarului de stat american Marco Rubio, care miercuri a declarat că, oricât ar fi de puternică, „cenzura nu poate șterge niciodată trecutul, memoria miilor de protestatari pașnici atacați de armată la ordinul Partidului Comunist. Cei care s-au sacrificat pentru a-și apăra drepturile inalienabile la liberă exprimare și întrunire pașnică vor fi răzbunați într-o zi”.

Comentariul lui Rubio reflectă declarațiile făcute în ajunul fiecărei aniversări a masacrului, însă cuvintele din acest an sună ca o încercare de a reechilibra poziția americană după ce luna trecută președintele Trump a lăudat conducerea lui Xi Jinping, ignorând să facă orice referire la drepturile omului.

Acesta este motivul pentru care Mao Ning, directorul Departamentului de Informații Externe, a răspuns cu tărie la declarația lui Rubio: „Remarcile eronate făcute de partea americană distorsionează faptele istorice, defăimează sistemul politic și calea de dezvoltare a Chinei și constituie o interferență în afacerile interne ale țării”. Doamna a concluzionat că nimeni nu se poate „amesteca în afacerile interne ale Chinei sub pretextul democrației și al drepturilor omului”.

Interdicția familiilor de a vizita cimitirul în mod privat și discret pentru a-i comemora pe tinerii care au murit în Piața Tiananmen pare a fi o înăsprire suplimentară a strategiei amneziei. Amnesty International notează că, cel puțin în trecut, mamele din Tiananmen au putut să viziteze mormintele, chiar dacă sub stricta supraveghere a poliției.

Zhang Xianling, o mamă din Tiananmen care și-a pierdut fiul de 19 ani în acea noapte sângeroasă din 1989, a declarat pentru Radio Free Asia că a primit un avertisment din partea Biroului de Securitate din Beijing, care i-a impus să nu se ducă la Cimitirul Wanan: „Din 28 mai, la poarta complexului în care locuiesc se află ofițeri, alți doi păzesc intrarea în clădire, iar afară stau trei mașini”.

Wang Nan, fiul doamnei Zhang, tocmai absolvise liceul în primăvara anului 1989, când tinerii au început să ocupe Piața Tiananmen. Nu voiau să răstoarne guvernul, ci să realizeze reforme liberale. Partidul i-a tolerat timp de săptămâni, apoi s-a temut să nu fie răsturnat și a ordonat o represiune: „Trebuie să-i ucidem pe cei care trebuie uciși, să-i condamnăm pe cei care trebuie condamnați”, au decretat Deng Xiaoping și camarazii săi. Pe 4 iunie au fost masacrați sute, mai probabil mii de cetățeni lipsiți de apărare.

Printre aceștia s-a numărat și Wang Nan, care a căzut la o intersecție aflată la câteva zeci de metri de Marea Sală a Poporului, unde la mijlocul lunii mai, Xi Jinping l-a întâmpinat pe Donald Trump cu onoruri depline. Potrivit unei liste a victimelor colectate de Human Rights in China, Wang se afla la bordul unei motociclete și a fost lovit în frunte de un glonț. Soldații l-au îngropat alături de mulți alți camarazi într-o groapă comună, însă ploile abundente de la sfârșitul lunii iunie au scos la iveală cadavrele. Familia a reușit să recupereze rămășițele băiatului, le-a incinerat conform tradiției și i-a depus cenușa în cimitirul Wanan.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA