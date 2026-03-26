Rusia trimite Iranului primele drone de atac de la începutul războiului

Rusia îi întoarce favoarea Iranului. Financial Times relatează că Moscova și-a mărit livrările de drone de atac, medicamente și alimente într-o operațiune care, se pare, a început să prindă contur în secret în urma atacurilor SUA și Israel.

Serviciile de informații occidentale informează că Moscova a efectuat deja prima livrare confirmată de arme de la începutul războiului. Kremlinul a respins aceste rapoarte drept "știri false".

Potrivit Financial Times, Vladimir Putin dorește să reînarmeze Teheranul pentru a garanta stabilitatea politică a regimului iranian în fața bilanțului războiului. Pentru ayatollahi, sosirea armelor este crucială, având în vedere că, începând cu 28 februarie, Iranul a lansat peste 3.000 de drone împotriva țintelor americane și israeliene din regiune și împotriva aliaților lor.

Până în prezent, nu există nicio confirmare oficială a livrărilor de sisteme majore precum Su-35, Mi-28 sau S-400, chiar dacă aceste contracte au fost deja semnate.Pe plan diplomatic, regimul iranian se pregătește pentru un război mai lung, în ciuda semnelor că SUA vor să pună capăt conflictului în curând. Președintele Trump le-a spus consilierilor săi în ultimele zile că dorește să evite un război prelungit în Iran și că speră să pună capăt conflictului în următoarele câteva săptămâni. Președintele și-a informat în privat consilierii că el consideră că războiul se află în fazele finale și le-a cerut să respecte intervalul de timp de patru până la șase săptămâni pe care l-a anunțat, potrivit The Wall Street Journal.

Problema este că Trump nu are opțiuni ușoare pentru a pune capăt conflictului. Negocierile sunt în prezent în stadii incipiente. Potrivit unei surse apropiate, Trump este pregătit pentru următoarea sa mare provocare, deși nu a specificat care ar putea fi aceasta. Unii aliați cred că s-ar putea concentra pe răsturnarea regimului comunist din Cuba, în timp ce cei mai apropiați consilieri ai săi preferă ca acesta să se concentreze pe cea mai presantă problemă pentru alegători: creșterea costului vieții, exacerbat de război.

"Președintele Trump are o capacitate extraordinară de a gestiona simultan mai multe lucruri și lucrează la mai multe provocări simultan", a declarat Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe. "Președintele este concentrat în totalitate pe atingerea obiectivelor militare împotriva regimului terorist iranian. Singurul său obiectiv este întotdeauna victoria", a adăugat ea.

