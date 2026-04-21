Rusia vrea să fie considerată "mare putere", în timp ce 35 de milioane de ruși au toaleta în curte

Reprezentantul permanent al Ucrainei la Organizația Națiunilor Unite, Andri Melnik, a declarat că o parte semnificativă a populației Rusiei trăiește fără acces la condiții sanitare de bază.

Asta în timp ce Kremlinul continuă să pretindă statutul de "mare putere" și promovează o politică imperialistă.

Diplomatul ucrainean a făcut aceste declarații luni, în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU - potrivit corespondentului Ukrinform la New York. Melnik a făcut referire la date statistice oficiale, conform cărora aproximativ un sfert din gospodăriile din Rusia nu au acces la canalizare centralizată sau la facilități sanitare interioare. În mediul rural, potrivit acestuia, situația este și mai gravă - în unele regiuni, până la două treimi dintre gospodării sunt nevoite să folosească toalete exterioare de tip latrină. Diplomatul a subliniat contrastul dintre condițiile interne de viață din Rusia și ambițiile de politică externă ale Moscovei.

"Pe de o parte, Rusia cere să fie recunoscută drept o ''mare superputere'', afirmând că are dreptul să redeseneze cu forța granițele statelor și să impună o nouă sferă de influență", a declarat Melnik. În același timp, potrivit acestuia, aproximativ 35 de milioane de cetățeni ruși sunt nevoiți să utilizeze toalete în afara casei. Acest număr este comparabil cu populația unor țări precum Polonia sau Arabia Saudită, ori cu cea a unor state precum Texas și California.

"Domnul Vladimir Putin dorește ca Rusia să fie percepută ca un actor global respectat, în timp ce condițiile de viață ale unei părți semnificative a populației sale nu sunt mai bune decât în Evul Mediu timpuriu" - a afirmat Melnik. O parte separată a discursului a fost dedicată crimelor de război ale Rusiei în Ucraina, menționând Bucea și alte localități din regiunea Kiev. Diplomatul a reamintit că, după eliberarea orașului Bucea, au fost descoperiți peste 450 de civili ucraineni uciși. Potrivit mărturiilor și rezultatelor investigațiilor, unul dintre factorii care ar fi contribuit la cruzimea deosebită a militarilor ruși ar putea fi inegalitatea socială și de trai dintre ocupanți și populația locală.

"Soldații ruși, mulți dintre ei trăind încă în condiții medievale și folosind latrine, s-au confruntat cu ceva ce nu se așteptau să vadă niciodată: familii ucrainene obișnuite care trăiesc cu demnitate în locuințe moderne, în comunități care și-au construit bunăstarea în 30 de ani de independență", a explicat reprezentantul ucrainean la ONU. "Tocmai acest contrast a alimentat furia și barbaria în rândul ocupanților ruși. Crimele lor în masă împotriva populației civile au devenit una dintre cele mai întunecate pagini ale istoriei contemporane", a adăugat Melnik, citat de UKRINFORM.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA