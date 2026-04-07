Șefa opoziției taiwaneze - în vizită în China, o premieră în zece ani

Șefa opoziției taiwaneze, Cheng Li-wun, a sosit marți în China pentru o vizită de șase zile. Deși a militat mult timp pentru independența Taiwanului, acum lucrează cu sârguință pentru a stabili legături mai strânse cu Beijingul, scrie France 24.

Vizita are loc cu doar câteva săptămâni înainte de vizita președintelui american, Donald Trump, la Beijing.

Ea este prima șefă a partidului Kuomintang (KMT) care vizitează China în ultimii zece ani.

Vizita ei are loc în contextul în care Statele Unite, principalul garant al securității insulei, fac presiuni asupra parlamentarilor opoziției taiwaneze pentru a aproba o vânzare de arme americane către Taiwan, în valoare de aproape 40 de miliarde de dolari.

Acest lucru irită Beijingul, care consideră insula o parte integrantă a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a o ocupa.

"Prevenirea izbucnirii unui război"

Înainte de plecarea sa spre Shanghai, Cheng Li-wun a declarat la o conferință de presă la sediul KMT, la Taipei, că Taiwanul "trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru a preveni izbucnirea unui război".

"Ambele părți trebuie, pas cu pas, să consolideze buna voință și să aprofundeze încrederea reciprocă", a adăugat ea, afirmând că "apărarea păcii înseamnă apărarea Taiwanului".

Potrivit diverșilor oficiali și experți taiwanezi, președintele chinez, Xi Jinping, intenționează, prin această vizită, să-și consolideze poziția și să prevină alte vânzări de arme americane către Taiwan.

Cheng Li-wun a insistat să se întâlnească cu Xi Jinping în timpul acestei călătorii, înainte de a merge și în Statele Unite.

Kuomintangul, principalul partid de opoziție din Taiwan, promovează legături mai strânse cu Beijingul. Aleasă șefă a partidului în noiembrie, o mișcare care i-a adus laude din partea lui Xi Jinping, Cheng Li-wun este totuși criticată în cadrul partidului său pentru că este prea pro-China.

Opunându-se vehement planului guvernului taiwanez de 39 de miliarde de dolari pentru modernizarea apărării insulei, ea a susținut propunerea partidului său de a aproba o achiziție de arme în valoare de 12 miliarde de dolari, cu opțiunea de a achiziționa mai multe ulterior.

Cu toate acestea, șefa Kuomintang se confruntă cu diviziuni interne, iar mai multe personalități din partid insistă pentru o sumă mai mare.

Cheng Li-wun va petrece șase zile în China, vizitând Shanghai, Nanjing și Beijing. "Această călătorie este dedicată în întregime păcii și stabilității de ambele părți ale strâmtorii Taiwan și nu are nicio legătură cu achiziționarea de arme sau alte teme", a afirmat ea.

Deși membrii Kuomintang călătoresc în mod regulat în China pentru întâlniri cu oficialii, ultima călătorie a liderului său, Hung Hsiu-chu, a fost în 2016.

Taipeiul și Beijingul au rupt relațiile la nivel înalt după alegerea în 2016, la președinția insulei, a lui Tsai Ing-wen, membră a Partidului Progresist Democrat (DDP), partid pro-independență.

Relațiile s-au deteriorat de asemenea odată cu intensificarea presiunii militare chineze, China desfășurând aproape zilnic avioane de vânătoare și nave de război în jurul insulei și efectuând în mod regulat exerciții militare.

Trump la Beijing pe 14 și 15 mai

Călătoria lui Cheng Li-wun în China are loc cu o lună înainte de vizita planificată a lui Donald Trump la Beijing pentru un summit cu Xi Jinping, pe 14 și 15 mai.

În decembrie, Statele Unite au aprobat o vânzare de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, cea mai mare din 2001, provocând furie la Beijing. Alte contracte sunt în curs de elaborare, dar finalizarea lor este incertă.

Cheng Li-wun insistă asupra sprijinului său pentru o apărare taiwaneză puternică, susținând în același timp că insula nu trebuie să aleagă între Beijing și Washington.

Invitația lui Xi Jinping arată că Beijingul o consideră pe Cheng Li-wun "printre forțele favorabile unificării", spune Tzeng Wei-feng de la Institutul de Relații Internaționale al Universității Naționale Chengchi.

Întâlnirea sa cu Cheng Li-wun l-ar putea ajuta pe Xi Jinping să "submineze argumentele în favoarea cooperării în domeniul apărării dintre SUA și Taiwan", adaugă Wen-Ti Sung, cercetător la grupul de experți Atlantic Council.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA