Joseph Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului, a demisionat marți, devenind primul și cel mai important membru al administrației Trump care demisionează din cauza războiului din Iran.

"Nu pot susține cu bună conștiință războiul în desfășurare din Iran. Iranul nu reprezintă nicio amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război din cauza presiunilor din partea Israelului și a puternicului său lobby", a scris Joseph Kent într-o scrisoare adresată lui Trump și publicată pe X.

Unii experți au afirmat că ar fi fost necesară o amenințare iminentă pentru ca Statele Unite să declanșeze un război în conformitate cu legislația actuală, notează Reuters.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii. Nici biroul de presă al directoarei Serviciilor Naționale de Informații nu a avut nicio reacție.

Oficialii din serviciile de informații au fost luați prin surprindere de știre.

Kent a fost un susținător convins al lui Trump și un apropiat al șefei Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, care a păstrat un profil discret de la începutul războiului din Iran.

Gabbard nu a avut nicio declarație publică și a apărut doar în momentul aducerii acasă a soldaților americani uciși la începutul acestei luni în timpul conflictului cu Iranul.

După primele lovituri aeriene împotriva Iranului, Trump a invocat o "amenințare iminentă" la adresa SUA, iar oficialii administrației au declarat că Statele Unite au acționat ca răspuns la potențiale atacuri preventive ale Iranului asupra forțelor din regiune - afirmații care au fost contrazise în briefingurile Pentagonului la Capitoliu, unde oficialii apărării au declarat că Iranul nu plănuiește să atace decât dacă este lovit mai întâi, notează CNN.

Kent a dat vina pe oficialii israelieni și pe mass-media pentru că l-au indus în eroare pe Trump cu privire la amenințarea reprezentată de Iran.

"Această cameră de ecou a fost folosită pentru a vă păcăli să credeți că Iranul reprezintă o amenințare iminentă pentru Statele Unite și că, dacă atacați acum, există o cale clară către victorie”, a scris el în scrisoarea sa de demisie. !Aceasta a fost o minciună și este aceeași tactică pe care israelienii au folosit-o pentru a ne atrage în dezastruosul război din Irak, care a costat națiunea noastră viața a mii dintre cei mai buni bărbați și femei ai noștri. Nu putem face această greșeală din nou".



