Căutare

Mod Noapte/Zi

Șeful statului-major israelian: Israelul este angajat într-o operațiune decisivă împotriva Iranului

Șeful statului-major israelian, locotenent-generalul Eyal Zamir | foto: Facebook, contul Eyal Zamir
Șeful statului-major israelian, locotenent-generalul Eyal Zamir | foto: Facebook, contul Eyal Zamir

Israelul este angajat într-o operațiune „decisivă și fără precedent” împotriva Iranului, a afirmat sâmbătă seară șeful statului-major israelian, după atacul masiv împotriva Republicii Islamice, transmite France Presse.

„Ne confruntăm acum cu o operațiune majoră, decisivă și fără precedent, menită să dezmembreze capacitățile regimului terorist iranian – capacități care reprezintă o amenințare existențială permanentă la adresa securității Statului Israel”, a anunțat locotenent-generalul Eyal Zamir într-o alocuțiune televizată.

De la războiul de douăsprezece zile declanșat în iunie 2025 de către Israel, care a dovedit că „regimul (iranian) este vulnerabil”, acesta, „în ciuda daunelor considerabile suferite (...) nu a renunțat nici la viziunea sa, nici la intențiile sale ostile de a-și pune în aplicare proiectul de distrugere a Israelului”, a asigurat ofițerul.

Armata „este pregătită și în stare de alertă maximă pentru a răspunde la o serie de scenarii diferite”, a mai declarat generalul în acest mesaj difuzat la sfârșitul Șabatului, odihna săptămânală evreiască, în timpul căreia practicanții se abțin în mod normal de la a se uita la televizor sau de a asculta radioul.

Însă „nu există o apărare ermetică” și „nu trebuie să subestimăm capacitatea inamicului de a ne face rău”, a avertizat șeful statului-major, anunțând „încercări dificile” în perioada următoare și făcând apel la populație pentru o „respectare strictă” a instrucțiunilor apărării civile, cea mai bună cale, în opinia sa, de a salva vieți.

Sursa: Agepres

19:42 actualizat: 19:48
  • Share:

Comentarii (0)

Lasă un comentariu


Avertisment: Prin apăsarea butonului "Trimite" sunteți de acord ca textele introduse în câmpurile „nume ” și „comentariu” să fie făcute publice și implică acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului Espress.ro
Autorul comentariului va fi singurul responsabil de conținutul acestuia și își va asuma eventualele daune, în cazul unor acțiuni legale împotriva celor publicate.

Parteneri secțiune

BRCC