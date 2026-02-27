Șeful statului-major israelian: Israelul este angajat într-o operațiune decisivă împotriva Iranului

Israelul este angajat într-o operațiune „decisivă și fără precedent” împotriva Iranului, a afirmat sâmbătă seară șeful statului-major israelian, după atacul masiv împotriva Republicii Islamice, transmite France Presse.

„Ne confruntăm acum cu o operațiune majoră, decisivă și fără precedent, menită să dezmembreze capacitățile regimului terorist iranian – capacități care reprezintă o amenințare existențială permanentă la adresa securității Statului Israel”, a anunțat locotenent-generalul Eyal Zamir într-o alocuțiune televizată.

De la războiul de douăsprezece zile declanșat în iunie 2025 de către Israel, care a dovedit că „regimul (iranian) este vulnerabil”, acesta, „în ciuda daunelor considerabile suferite (...) nu a renunțat nici la viziunea sa, nici la intențiile sale ostile de a-și pune în aplicare proiectul de distrugere a Israelului”, a asigurat ofițerul.

Armata „este pregătită și în stare de alertă maximă pentru a răspunde la o serie de scenarii diferite”, a mai declarat generalul în acest mesaj difuzat la sfârșitul Șabatului, odihna săptămânală evreiască, în timpul căreia practicanții se abțin în mod normal de la a se uita la televizor sau de a asculta radioul.

Însă „nu există o apărare ermetică” și „nu trebuie să subestimăm capacitatea inamicului de a ne face rău”, a avertizat șeful statului-major, anunțând „încercări dificile” în perioada următoare și făcând apel la populație pentru o „respectare strictă” a instrucțiunilor apărării civile, cea mai bună cale, în opinia sa, de a salva vieți.

Sursa: Agepres