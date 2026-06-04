Sfidându-l din nou pe Trump,Camera Reprezentanților adoptă un proiect de lege pentru a ajuta Ucraina

Camera Reprezentanților a adoptat joi o lege bipartizană care ar oferi un nou ajutor Ucrainei și ar impune sancțiuni împotriva Rusiei, contrazicând în mare măsură abordarea administrației Trump față de război.

Proiectul a fost votat de 226 de congressmeni, printre care și 18 republicani.

Legea privind sprijinul pentru Ucraina, promovată de Gregory Meeks din New York, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe, a ajuns în plenul Camerei Reprezentanților după ce un număr suficient de republicani au trecut de partea democraților, permițând astfel ocolirea conducerii republicanilor, care împiedicase un vot asupra legislației.

Proiectul de lege ar autoriza împrumuturi de 8 miliarde de dolari pentru Ucraina și aliații NATO în cadrul programului de finanțare militară externă, precum și peste un miliard de dolari în alte fonduri pentru Ucraina, securitatea baltică și Radio Europa Liberă, relatează NBC News.

Proiectul de lege merge acum la Senat, unde va fi mai greu să fie convinși unii republicani să voteze favorabil. Dacă va fi adoptat, va trebui apoi semnat de președintele Donald Trump pentru a deveni lege.

Este a doua oară săptămâna aceasta când Congresul votează diferit de politicile promovate de Trump în politica externă.

Patru republicani au votat miercuri alături de democrați pentru a adopta o rezoluție care să condamne războiul din Iran. Măsura, în mare parte simbolică, introdusă tot de Meeks, i-a cerut lui Trump să retragă forțele americane din Iran, cu excepția cazului în care Congresul o autorizează. Aceasta a venit după ce republicanii au respins alte trei încercări de a adopta o rezoluție în acest an.



Administrația Trump nu a reușit să intermedieze un armistițiu între Ucraina și Rusia. Trump s-a lăudat în timpul campaniei din 2024 că va pune capăt războiului „în 24 de ore” când va fi reales președinte. Secretarul de Stat Marco Rubio a declarat, la o audiere de pe Capitoliu, săptămâna aceasta, că negocierile dintre cele două țări au stagnat.



Trump l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunând în martie că este „mult mai dificil” să se ajungă la un acord cu el decât cu președintele rus Vladimir Putin.

După votul de joi, Meeks a spus că acesta „demonstrează că Camera Reprezentanților se află de partea corectă a istoriei”.

„În ultimele 18 luni, Rusia a bombardat și a ucis cu impunitate”, a spus el într-o conferință de presă.

Reprezentantul Brian Fitzpatrick din Pennsylvania, unul dintre republicanii care au votat pentru măsură, a declarat că „această seară este începutul”, adăugând că va lucra pentru a convinge Senatul să adopte proiectul de lege.

„Pentru că nu este vorba despre un proiect de lege privind mesajele, nu este vorba despre semnalarea virtuții. Este vorba despre a oferi ajutor efectiv oamenilor care luptă nu doar pentru Ucraina”, a spus el.



