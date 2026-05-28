SUA anunță că au atacat radarele iraniene, Kuwait a fost vizat de atacuri cu rachete și drone

SUA spun că au atacat situri militare iraniene în weekend, în timp ce Teheranul a declarat că a răspuns prin vizarea unei baze americane.

Comandamentul Central al SUA (Centcom) a declarat că a lansat „atacuri de autoapărare” ca răspuns la „acțiunile agresive iraniene”, care au inclus doborârea unei drone americane deasupra apelor internaționale, relatează BBC.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat că a vizat o bază aeriană folosită de forțele americane pentru un atac asupra sudului Iranului, fără a specifica locația.

Între timp, Kuwaitul, care găzduiește o bază americană, a declarat că sistemul său de apărare aeriană „se confruntă cu atacuri ostile cu rachete și drone”, fără a oferi detalii suplimentare.

Președintele american Donald Trump și-a îndemnat criticii săi să „se relaxeze” într-o postare pe Truth Social luni dimineață, spunând că „totul va ieși bine în cele din urmă”. El a spus că Iranul „vrea cu adevărat să facă o înțelegere și va fi una bună pentru SUA”.

Atacurile marchează cel mai recent schimb de replici dintre cele două părți după ce negocierile privind un acord care să pună capăt războiului de luni de zile nu au reușit să avanseze în weekend, presa americană relatând că președintele Trump a solicitat modificări ale termenilor acestuia.

Modificările sunt legate de Strâmtoarea Ormuz și de eliminarea uraniului puternic îmbogățit, a relatat CBS News.

Negociatorul-șef al Iranului a declarat duminică că Teheranul nu va fi de acord cu niciun acord decât dacă drepturile iraniene sunt pe deplin asigurate.

Armata americană a precizat că a efectuat sâmbătă și duminică „atacuri de autoapărare asupra radarelor iraniene și asupra siturilor de comandă și control pentru drone” în orașul Goruk, lângă coasta de sud a Iranului, și Qeshm, o insulă din Strâmtoarea Ormuz.



Într-o postare pe X, Centcom a declarat că luptătorii americani au atacat apărarea aeriană a Armatei iraniene, o stație de control terestră și două drone despre care a spus că „reprezintă o amenințare clară pentru navele care tranzitează apele regionale”. Niciun american nu a fost rănit în atacuri, a declarat Armata.

IRGC a declarat că a vizat baza aeriană pe care SUA au folosit-o pentru a efectua atacurile asupra turnului său de comunicații de pe insula Sirri din Golf, la aproximativ 65 km de coasta de sud a Iranului.

Armata iraniană a adăugat că răspunsul său ar fi „complet diferit” dacă agresiunea americană ar fi „repetată”, conform agenției de știri semi-oficială iraniană Fars.



Armata kuweitiană a declarat luni că „se confruntă cu atacuri ostile cu rachete și drone”, dar nu a specificat unde au avut loc interceptările. Agenția de știri de stat KUNA a relatat că sirenele de avertizare au sunat în toată țara.

Teheranul a vizat o bază aeriană din Kuwait săptămâna trecută, ca răspuns la atacurile aeriene americane anterioare, despre care a spus că au fost efectuate pentru a împiedica ambarcațiunile și atacurile cu rachete iraniene să plaseze mine în jurul canalului de navigație.

Deși armistițiul a intrat în vigoare pe 8 aprilie, Trump a sugerat în repetate rânduri că SUA și Iranul sunt aproape de un acord permanent și că negocierile progresează, dar până acum nu s-a ajuns la niciun acord formal.

Trump și consilierii săi de rang înalt s-au întâlnit vineri pentru a lua o „decizie finală” cu privire la un cadru pentru prelungirea armistițiului, dar întâlnirea s-a încheiat fără clarificări cu privire la următorii pași. Potrivit unor informații, președintele ar fi solicitat modificări ale textului.

Cele mai recente condiții includ o încetare a violenței de 60 de zile, un apel pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz și un cadru pentru redeschiderea negocierilor privind programul nuclear al Iranului, a relatat CBS News.

Aproximativ o cincime din transporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL) trec de obicei prin canalul maritim din Golf, embargoul comercial de facto exercitând o presiune în creștere asupra prețurilor combustibililor în întreaga lume.

Atacurile iraniene au distrus 20 de baze militare americane de la începutul războiului, arată imagini din satelit verificate de BBC

Iranul a avariat 20 de situri militare americane de la începutul războiului, arată imagini din satelit și videoclipuri analizate de BBC Verify, sugerând că atacurile sunt mai extinse decât s-a recunoscut public.

Iranul a vizat instalații cheie din opt țări din Orientul Mijlociu de la sfârșitul lunii februarie, provocând daune de milioane de dolari sistemelor de apărare antiaeriană de ultimă generație, realimentării avioanelor și radarelor.

Teheranul a vizat atât baze americane, cât și instalații militare comune, ca represalii la atacurile americano-israeliene din Iran și Liban din ultimele trei luni. Pentagonul spune că a lovit peste 13.000 de ținte în Iran de la începutul Operațiunii Epic Fury.

Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, a încercat să sublinieze succesul armatei sale în lovirea instalațiilor americane. Într-o declarație de marțea trecută, el a susținut că Orientul Mijlociu nu mai este un „loc sigur” pentru bazele americane.

În timp ce Casa Albă a susținut în repetate rânduri că Armata iraniană a fost aproape eliminată, analiștii au declarat că daunele observate la instalațiile americane sugerează că contraatacurile Teheranului au fost mai precise și mai extinse decât au recunoscut anterior oficialii americani.

Un oficial american din domeniul apărării a refuzat să comenteze concluziile BBC Verify, invocând „motive de securitate operațională”.

SUA au încercat să limiteze analiza prin satelit a conflictului solicitând companiei Planet, un furnizor important, să impună o restricție „pe termen nelimitat” asupra noilor imagini ale Iranului și ale majorității Orientului Mijlociu. Compania a justificat această mișcare, spunând că dorește să se asigure că imaginile sale nu sunt utilizate „de actori ostili pentru a viza personalul și civilii aliați și parteneri NATO”.

BBC Verify a folosit imagini din satelit de la alți furnizori internaționali, combinate cu imagini mai vechi de la Planet, pentru a urmări pagubele cauzate de atacurile iraniene. Facilitățile se află în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite (EAU), Qatar, Kuweit, Irak, Iordania, Bahrain și Oman. Cifra reală ar putea fi mai mare, unii analiști plasând numărul bazelor atacate la 28.