SUA atacă Iranul după doborârea unui elicopter american în Strâmtoarea Ormuz

SUA au lansat atacuri aeriene asupra Iranului după ce președintele Donald Trump a acuzat Teheranul că a doborât un elicopter american deasupra Strâmtorii Ormuz.

Forțele americane au lansat atacurile marți la ora 17:00 EST (01:00, ora României), ca răspuns la doborârea elicopterului, a declarat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

„Misiunea este un răspuns proporțional la agresiunea iraniană nejustificată”, a declarat Centcom într-un comunicat. Explozii au fost raportate de-a lungul coastei Golfului Persic și a Strâmtorii Ormuz, relatează BBC.

Cei doi membri ai echipajului elicopterului american Apache doborât au fost salvați de o dronă maritimă americană, a precizat Centcom. E prima dată când armata americană a confirmat public că acest tip de navă a fost folosit într-o astfel de operațiune.

„Au fost implicați doi piloți, ambii sunt în siguranță și nevătămați”, a scris Trump pe Truth Social. „Cu toate acestea, Statele Unite trebuie să răspundă la acest atac”.

Potrivit oficialilor americani, Iranul a folosit o dronă pentru a lansa atacul. Nu este clar dacă drona iraniană a atacat deliberat elicopterul, a declarat un oficial american sub acoperirea anonimatului pentru CBS.

Agenția de știri semi-oficială Mehr a relatat că Iranul nu și-a revendicat responsabilitatea pentru aeronava doborâtă.

La câteva ore după atac, Centcom a anunțat că SUA au efectuat atacuri în Iran, pe care le-a numit „un răspuns proporțional la agresiunea iraniană nejustificată”.

Conform Axios, noile atacuri s-au concentrat asupra sistemelor de apărare și radar iraniene. Presa de stat iraniană a relatat că explozii au fost auzite de-a lungul coastei Golfului Persic, inclusiv în Bandar Abbas, Qeshm și Sirik.

Într-un interviu telefonic cu ABC News, Trump a dat vina pe Iran pentru noile atacuri americane.

„Acesta este un răspuns la ceea ce au făcut cu elicopterul nostru aseară și cred că răspunsul ar trebui să fie foarte puternic, foarte puternic”, a spus el.

Ministrul iranian de externe a lansat o amenințare la adresa SUA, spunând că Iranul „nu va lăsa niciun atac sau amenințare fără răspuns”.

„În ciuda înfrângerilor pe câmpul de luptă, SUA au ales să ne testeze hotărârea”, a scris ministrul iranian de externe Abbas Araghchi pe X.





