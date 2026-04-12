SUA au anunțat o blocadă maritimă în strâmtoarea Ormuz. Starmer: închiderea este dăunătoare

Armata americană a anunțat că va începe luni blocarea întregului trafic maritim care intră și iese din porturile și zonele de coastă iraniene, potrivit Reuters. Marea Britanie face un apel la găsirea unor soluții și va găzdui un summit în acest sens.

În stilul obișnuit, președintele Trump a postat pe Truth Social: "Statele Unite vor bloca navele care intră sau ies din porturile iraniene pe 13 aprilie, la ora 10:00 (East European Time, ora Coastei de Est). Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!" Președintele DJT

Keir Starmer:

"Închiderea continuă a Strâmtorii Ormuz este profund dăunătoare. [...] Marea Britanie a convocat mai mult de 40 de națiuni care împărtășesc obiectivul nostru de a restabili libertatea de navigație. Săptămâna aceasta, Marea Britanie și Franța vor co-găzdui un summit pentru a avansa lucrările asupra unui plan coordonat, independent, multințional"