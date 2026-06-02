SUA și Iranul lansează noi atacuri, în timp ce Kuwaitul anunță că aeroportul a fost lovit de drone

Armata americană a declarat că a lansat atacuri de „autoapărare” asupra Iranului peste noapte și a doborât rachete balistice și drone lansate asupra navelor și țărilor din Golf.

Atacurile de pe insula Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz, au fost „ca răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu”, a declarat Comandamentul Central al SUA (Centcom).

Centcom a declarat că Iranul a lansat două rachete asupra Kuwaitului și trei asupra Bahrainului. Iranul a declarat că a atacat baze și elicoptere americane într-o „țară regională” folosind rachete și drone ca represalii, relatează BBC.

O persoană a fost ucisă în Kuwait și alte câteva au fost rănite după ce mai multe drone au lovit clădiri, inclusiv aeroportul său internațional, potrivit Ministerului de Externe.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Kuwait, generalul de brigadă Saud Abdulaziz Al-Otaibi, a numit atacul „agresiune criminală iraniană”, în timp ce Ministerul de Externe din Kuwait a declarat ulterior că infrastructura, inclusiv misiunile diplomatice, a fost avariată.

Centcom a declarat că atacul de pe insula Qeshm a vizat o stație de control militar iraniană. SUA au doborât, de asemenea, trei drone de atac lansate de Iran împotriva „marinarilor civili care tranzitau în mod legitim apele regionale”.

Centcom declarase anterior că a lovit și „dezactivat” un petrolier gol care naviga spre Iran, ca parte a blocadei navale americane asupra Strâmtorii Ormuz, care a început pe 13 aprilie.

Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a declarat că „perturbarea securității Strâmtorii Ormuz va avea un preț mare pentru armata americană agresivă”.

Un comunicat al Ministerului de Externe a precizat că liderii din Kuwait și Bahrain au „responsabilitate directă și incontestabilă” pentru „actele de agresiune de aseară”, potrivit agenției de știri AFP, condamnând SUA pentru atacuri.

Iranul a atacat în repetate rânduri ținte din Bahrain și Kuwait, unde se află baze militare americane.

Atacurile au avut loc în contextul în care negocierile de încetare a focului dintre SUA și Iran au stagnat, un acord pentru încheierea războiului nereușind să avanseze în weekend.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus săptămâna aceasta criticilor săi să „se relaxeze”, spunând că Iranul „vrea cu adevărat să facă o înțelegere și că va fi una bună pentru SUA”.

Presa americană a relatat anterior că Trump a solicitat modificări ale termenilor unui potențial acord de pace, după ce s-a întâlnit cu consilieri de rang înalt pentru a discuta extinderea cadrului de încetare a focului.

Modificările au fost legate de Strâmtoarea Ormuz și de scoaterea uraniului puternic îmbogățit din Iran, a relatat CBS News, precum și de un cadru pentru redeschiderea negocierilor privind programul nuclear al Iranului.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a declarat marți Congresului că negociatorii nu au oferit o scutire de sancțiuni împotriva Iranului în schimbul redeschiderii strâmtorii.

„În acest moment, tot ce s-a discutat cu ei este că... orice scutire a sancțiunilor este condiționată, ceea ce înseamnă că trebuie să fie în schimbul motivului pentru care aceste sancțiuni au fost instituite în primul rând, și anume programul lor nuclear”, a spus el.„Războiul s-a terminat”, a spus el într-un alt schimb de replici tensionat cu un senator, în timp ce parlamentarii din comisie au pus la îndoială strategia SUA pentru încheierea conflictului.