Taiwan: Statele Unite denunță o "campanie de intimidare" a Chinei în Africa

Președintele taiwanez Lai Ching-te a fost nevoit să își anuleze o vizită în Eswatini după ce mai multe țări africane i-au revocat permisul de survolare a teritoriilor lor.

Statele Unite au denunțat o "campanie de intimidare" a Chinei după ce mai multe țări africane i-au revocat permisele de survol președintelui taiwanez Lai Ching-te, obligându-l să amâne o vizită în Eswatini, scrie Le Monde. Taipei anunțase că amână vizita președintelui la ultimul său aliat diplomatic rămas în Africa, după ce "Seychelles, Mauritius și Madagascar i-au revocat în mod neașteptat și fără notificare prealabilă permisele de survo".

Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea cu privire la situație într-un comunicat. "Aceste țări acționează la cererea Chinei", a acuzat acesta, denunțând "un alt exemplu al campaniei de intimidare a Beijingului" împotriva Taiwanului și a aliaților săi. Potrivit șefului de Stat Major, Pan Men-an, "autoritățile chineze au exercitat presiuni intense, inclusiv coerciție economică".

Ministerul Afacerilor Externe chinez, la rândul său, a felicitat țările "care aderă la principiul unei singure Chine (...) , în deplină conformitate cu dreptul internațional". China consideră Taiwanul una dintre provinciile sale. Se opune participării Taiwanului la organizațiile internaționale și la schimburile diplomatice și nu exclude utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei.

Președintele Lai urma să viziteze Eswatini în perioada 22-26 aprilie pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a urcării pe tron ​​a regelui Mswati al III-lea și cea de-a 58-a aniversare a acestuia, potrivit purtătoarei de cuvânt a președinției taiwaneze, Karen Kuo. Eswatini, cunoscut anterior sub numele de Swaziland, este una dintre cele doar 12 țări din lume care încă recunosc suveranitatea Taiwanului. China le-a convins pe toate celelalte să rupă legăturile diplomatice cu Taipei în favoarea Beijingului.

