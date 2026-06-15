Tatneft a introdus limite la achizițiile de combustibil, în toate benzinăriile sale din Rusia

Compania Tatneft a introdus limite temporare de achiziție pentru combustibil, benzină și motorină, în toate benzinăriile sale din Rusia, a declarat un reprezentant al companiei pentru Interfax.

În plus, benzinăriile acceptă acum doar numerar.

Compania Tatneft nu a dezvăluit care sunt mai exact limitele de combustibil vândut.

Un corespondent al Interfax a relatat că șoferii care stau la cozile de la benzinăriile companiei Tatneft din orașul Celiabinsk sunt informați că "din motive tehnice", vânzările maxime de benzină pentru autoturisme sunt de 30 de litri, iar pentru motorină, de 60 de litri.

Pentru camioane, limita este de 300 de litri.Introducerea unor restricții de vânzare la combustibili în benzinăriile Tatneft a fost anunțată pe 14 iunie.

Locuitorii din orașele Samara, Nijni Novgorod, Kazan, Ceboksarî și Ulianovsk din Rusia au semnalat introducerea acestor restricții.Criza combustibilului din Rusia a început în luna mai, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra instalațiilor petroliere ruse și a altor infrastructuri critice.

Situația cea mai gravă este în Crimeea anexată, unde dronele Forțelor Armate Ucrainene atacă cisternele de combustibil și alte camioane care aprovizionează peninsula, circulând pe Autostrada R-280 Novorossia.

Potrivit estimărilor publicației '7x7', la data de 10 iunie, cel puțin 25 de regiuni din Rusia (cu excepția teritoriilor ucrainene anexate de Rusia) se confruntau cu lipsa de combustibil.

Surse: www.meduza.io/RADOR RADIO ROMÂNIA