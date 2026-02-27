Teheranul ripostează cu atacuri în regiune, după operațiunea comună SUA-Israel

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului și a unor baze americane din Orientul Mijlociu, după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA și Israel au lansat ”operațiuni majore de luptă” asupra regimului de la Teheran.

Operațiunea americano-israeliană a vizat biroul liderului suprem al Iranului și palatul prezidențial din Teheran, precum și situri militare din întreaga țară. Cel puțin 53 de persoane au fost ucise la o școală de fete, relatează presa de stat iraniană. Alte 63 de persoane au fost rănite în atacuri.

BBC precizează nu a putut verifica în mod independent aceste informații, deoarece organizațiilor internaționale de presă li se refuză adesea vizele pentru Iran, ceea ce le limitează sever capacitatea de a aduna informații despre ceea ce se întâmplă în interiorul țării.

Iranul a lansat atacuri de represalii asupra Israelului, a anunțat armata israeliană.





Pagube - care ar fi fost provocate de atacurile iraniene - au fost observate în întreaga regiune, inclusiv în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweit.

În Bahrain, unde SUA are o bază navală importantă, momentul unui aparent atac cu rachete iraniene a fost filmat dintr-o mașină.

Trump i-a îndemnat pe iranieni să ”preia” controlul, spunând: ”Aceasta va fi probabil singura voastră șansă pentru generații întregi de acum încolo”.

În ultima perioadă, Washingtonul a intensificat presiunile asupra Teheranului pentru a accepta un nou acord privind programul său nuclear. Trump a declarat vineri că ”nu este mulțumit” de poziția de negociere a Iranului în timpul discuțiilor nucleare.

Negare din partea Teheranului

Presa de stat iraniană a negat informațiile conform cărora înalți oficiali politici și șeful armatei țării au fost uciși într-un val de atacuri americano-israeliene lansat sâmbătă.

Președintele Masoud Pezeshkian este în siguranță, a declarat adjunctul său executiv, Mohammad Jafar Qaempanah, într-o postare pe X. Fiul președintelui, Youssef Pezeshkian, scrie pe Telegram că ”de data aceasta încercările lor de asasinat nu au reușit”.

Armata a negat moartea comandantului său, generalul-maior Amir Hatami, iar agenția de știri Fars afirmă că președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC), Ali Larijani, sunt nevătămați.



Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că atacurile lor din Teheran au vizat locații unde se aflau forțe politice și de securitate de rang înalt.

Într-un comunicat, IDF spune că s-a pregătit pentru operațiune, eforturile agenției de informații militare concentrându-se pentru a profita de o oportunitate atunci când elitele conducătoare din Iran se vor reuni.

IDF evaluează acum rezultatele atacului, se adaugă în comunicat.

Iordania a doborât două rachete balistice

Iordania, care se învecinează cu Israelul, declară că forțele sale armate au doborât două rachete balistice care vizau teritoriul său, notează BBC.

Ministrul Comunicării Guvernamentale, Mohammad Momani, a declarat la Petra că resturi au căzut în diferite locații din Regat.

El a spus că situația a fost rezolvată de autorități.



Oficialul iordanian a mai spus că Iordania monitorizează îndeaproape evoluțiile din regiune, reiterând că prioritatea principală a Regatului este protejarea securității sale și a siguranței poporului său.

Și Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain au interceptat rachete lansate din Iran asupra bazelor militare americane de pe teritoriul lor.

Unii dintre ei au spus că își rezervă dreptul de a răspunde.

Liderii regionali au depus eforturi mari pentru a preveni conflictul în ultimele săptămâni, depunându-se în eforturi de mediere între Iran și Statele Unite.



Arabii sunt îngrijorați că atacurile aeriene americane și israeliene vor destabiliza regiunea și o vor atrage în război.

Ei se tem că Iranul ar putea ataca nu numai țintele americane de pe teritoriul lor, ci și infrastructura, cum ar fi instalațiile de gaze și petrol, sau, eventual, ar putea închide Strâmtoarea Hormuz prin care sunt transportate cantități mari de petrol.



În cel mai rău scenariu, aceștia se tem că statul iranian s-ar putea prăbuși, ceea ce ar putea duce la un flux de refugiați și arme peste granițele lor, mai ales că Trump a precizat clar că scopul operațiunii este schimbarea regimului.

