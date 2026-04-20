Teheranul spune că „nu are planuri” pentru noi discuții după ce SUA au confiscat o navă iraniană

Teheranul declară că „nu are planuri pentru următoarea rundă” de discuții de pace, în timp ce SUA trimit o delegație în Pakistan condusă de vicepreședintele JD Vance.

Miercuri urmează să se încheie perioada de încetare a focului de două săptămâni dintre SUA și Iran. Chiar dacă discuțiile din Pakistan vor începe, șansele unui progres sunt în cel mai bun caz mici, relatează BBC.

SUA au atacat și au confiscat o navă de marfă iraniană care încerca să treacă de blocada porturilor iraniene, a anunțat președintele Trump.

Președintele Trump spune că nava a primit „un avertisment corect să se oprească”, dar echipajul „a refuzat să asculte, așa că nava Marinei noastre i-a oprit imediat, făcând o gaură în sala motoarelor”.

„Evacuați sala motoarelor, evacuați sala motoarelor, suntem pregătiți să vă supunem unui foc de neutralizare”.

Armata iraniană a declarat că va riposta - mass-media iraniene spun că dronele au atacat nave americane, deși nu au fost raportate pagube.

SUA anunță interceptarea a 27 de nave de la începutul blocadei

Armata americană declară că a ordonat unui număr de 27 de nave să se întoarcă de la începutul blocadei din jurul Strâmtorii Hormuz.



Într-o postare pe X, Comandamentul Central al SUA a postat un videoclip cu forțele americane informând o navă mare că aceasta intră într-o zonă aflată sub blocadă militară americană.



La începutul acestei luni, forțele americane au anunțat că vor intercepta sau vor returna navele care călătoreau spre sau dinspre coasta Iranului - o încercare de a pune presiune asupra Iranului, împiedicându-l să profite de exporturile de petrol.



