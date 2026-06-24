"Tensiunea e mare": după loviturile ucrainene, moscoviții suferă de lipsă de combustibil

Safarali Nazarov, un șofer de taxi din Moscova, s-a săturat: spune că recenta penurie de combustibil cauzată de loviturile ucrainene în Rusia îl fac să ia serios în considerare demisia, relatează France24.

"Tensiunea e foarte, foarte mare", a spus bărbatul în vârstă de 55 de ani, intervievat de AFP lângă o benzinărie Lukoil, situată aproape de cartierul de afaceri al Moscovei.

"Stăm la coadă o oră, o oră și jumătate... E timpul să oprim treaba asta și să plecăm", oftează șoferul. În fața lui, vreo cincisprezece vehicule își așteaptă rândul la pompă.

Potrivit lui Nazarov, situația este și mai gravă în afara capitalei ruse: "La 200 de kilometri de Moscova, nu îți dau mai mult de zece litri. În unele locuri, nu îți dau absolut nimic".

Rusia, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, a impus o serie de restricții privind vânzarea de benzină în întreaga țară, deoarece bombardamentele ucrainene au paralizat părți din rafinării, depozite și logistica sa, perturbând întreaga aprovizionare națională.

Mai multe regiuni au instituit raționalizarea, în timp ce unele benzinării s-au închis din lipsă de combustibil.

"Sub control"

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii energetice din Rusia, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă vitală de venit pentru finanțarea efortului său de război.

Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu masiv la o rafinărie importantă din sud-estul Moscovei.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a calificat bombardamentele ca fiind un răspuns just la atacurile rusești cu rachete și drone care au provocat victime aproape zilnic în Ucraina de la ofensiva la scară largă din februarie 2022.

În timpul unei întâlniri televizate din această săptămână, viceprim-ministrul rus, Alexander Novak, l-a asigurat pe președintele rus, Vladimir Putin, că situația aprovizionării cu combustibil "nu este ușoară", dar este "sub control".

Guvernul a restricționat exporturile și a ordonat comercianților cu amănuntul să furnizeze date în timp real privind disponibilitatea combustibilului la pompă pentru a coordona răspunsul statului.

Peninsula Crimeea anexată, unde vânzările de benzină către public sunt suspendate, și sud-vestul Rusiei sunt regiunile cele mai afectate. Dar lipsuri au fost raportate și în Siberia și Extremul Orient.

Imaginile cu cozi lungi la benzinării au devenit cel mai recent exemplu al repercusiunilor războiului în Rusia.

Jurnaliști ai AFP au observat miercuri cozi lungi în fața mai multor benzinării din Moscova. Unele erau fără stocuri de diferite tipuri de combustibil, altele limitau vânzările la 30 de litri de persoană, iar unele erau chiar închise.

Potrivit Ianei Svarovskaia, o șoferiță de taxi în vârstă de 44 de ani, "cozile lungi" sunt acum "frecvente" și unele benzinării din cartierul ei sunt închise.

Daria, o moscovită în vârstă de 25 de ani care nu dorește să-și dea numele de familie, spune și ea că a observat lipsuri, dar le minimalizează: "Ori au combustibil și trebuie să aștepți puțin – cam cincisprezece minute, nu mai mult – ori treci pe acolo, vezi că pompele sunt complet închise și cauți altele, dar situația nu este chiar stresantă", asigură ea.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA