Thailanda vrea să construiască un pod uriaș pentru a ocoli Strâmtoarea Malacca

Costul estimat este de aproximativ un trilion de baht, sau 31 de miliarde de dolari. Construcția promite să fie cel mai mare proiect de infrastructură din istoria Thailandei. Obiectivul este ambițios deoarece prevede redefinirea arterelor comerciale ale Asiei, scrie Avvenire.

Guvernul thailandez și-a anunțat intenția de a accelera faza de planificare a proiectului "Land Bridge", o structură care ar conecta porturile din Golful Thailandei, de la Chumphon, cu un nou port la Marea Andaman, la Ranong, prin intermediul unui coridor de 90 de kilometri format dintr-o autostradă și o cale ferată cu un ecartament dublu.

În practică, podul terestru peste Istmul Kra ar reduce timpii de tranzit pentru mărfuri între Oceanul Pacific și Oceanul Indian.China pare a fi deosebit de interesată de proiect: China. De ce? Infrastructura ar ocoli - sau cel puțin ar reduce - presiunea asupra Strâmtorii Malacca, punctul de legătură care leagă Oceanul Indian și Oceanul Pacific la vârful sudic al Mării Chinei de Sud. La fel ca Ormuz — al cărui control a devenit o problemă cheie în războiul dintre SUA și Iran — Strâmtoarea Malacca este un centru strategic pentru economia gigantului asiatic (și nu numai): prin apele sale trece de patru ori mai mult petrol decât prin mult mai faimosul Canal Suez.

Motivul pentru care China monitorizează îndeaproape (și cu îngrijorare) evoluțiile din Orientul Mijlociu este ușor de înțeles: aproximativ 95% din comerțul internațional al țării se desfășoară pe mare. Dar asta nu e tot. Peste 20% din petrolul mondial tranzitează zilnic prin Strâmtoarea Malacca. Potrivit Administrației Informațiilor Energetice din SUA (EIA), în ultimii ani, prin Strâmtoarea Malacca au trecut mai mult țiței și lichide petroliere decât prin Ormuz. O închidere a Strâmtorii ar face ca gigantul asiatic să devină extrem de vulnerabil.

După cum scrie The European Magazine, urgența cu care se mișcă Bangkokul „este de natură geopolitică”, lucru confirmat de altfel de viceprim-ministrul Phiphat Ratchakitprakarn: „Închiderea Strâmtorii Ormuz, exacerbată de conflictul continuu din Orientul Mijlociu, a demonstrat brusc valoarea strategică a rutelor maritime alternative”.Pot fi măsurate efectele pe care le-ar avea structura? Potrivit analiștilor, traversarea pe Istmul Kra ar reduce distanța de navigație dintre Oceanul Pacific și Oceanul Indian cu aproximativ 1.000 de kilometri, reducând timpii de călătorie cu o medie de patru zile și, conform proiecțiilor guvernamentale, reducând costurile de transport cu aproximativ 15%.

Bangkok Post scrie că se așteaptă ca în primul său an de funcționare, proiectul să genereze aproximativ 58 de miliarde de baht (1,8 miliarde de lire sterline) în primul său an de funcționare, în principal din vânzarea de combustibil către navele de marfă. Guvernul consideră că proiectul va fi finalizat până în 2039. „Podul ar putea poziționa Thailanda ca un centru de transport maritim în Asia de Sud-Est, stimulând veniturile, locurile de muncă și investițiile străine”.

Cu toate acestea, îndoielile și opacitatea rămân.

„Acest proiect a fost amânat timp de peste 20 de ani, deoarece este o întreprindere vastă, cu o investiție estimată în prezent la aproximativ 1 trilion de baht. În același timp, proiectul se confruntă cu provocări geopolitice și preocupări legate de impactul asupra mediului.”

