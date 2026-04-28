The Times: Violența politică e ultimul răcnet la stânga

Democrații și extremiștii din SUA încep să se contopească, pe măsură ce moralitatea e substituită de ideologie, potrivit The Times.

Într-un podcast recent produs de The New York Times s-a afirmat că furtișagurile ar putea reprezenta „noul protest politic”. Șefa secțiunii de cultură a cotidianului, Nadja Spiegelman, a inventat termenul „micro-jaf” pentru fenomenul micilor furturi de la mari corporații precum lanțurile de supermarketuri. „Micro-jaful” a fost definit drept rezistență politică împotriva „legilor imorale” - imorale în viziunea lor fiindcă le permit unor indivizi să ajungă miliardari.

Admițând că e dispus să „pirateze”, adică să fure „muzică de la o formație indie”, imens de influentul extremist Hasan Piker [autoproclamat marxist - n.trad.] a declarat că el e „pro-piraterie până la capăt”. Legat de posibilitatea de a jefui Luvrul, el a declarat: „Trebuie să ne întoarcem la infracțiunile mișto precum astea: jefuit de bănci, furturi de artefacte neprețuite, chestii de genul ăsta”.

Ceva similar a afirmat și liderul ecologiștilor din Regatul Unit, Zack Polanski. Săracii sunt forțați să fure, a declarat el, fiindcă „nu au vreo altă variantă”.A apărut deja o mișcare de „rezistență” constând în furturi din magazine („Take Back Power”), ai cărei adepți fură produse din supermarket și le donează unor bănci de alimente. Acești activiști pretind că „eliberarea” mărfurilor este o „acțiune non-violentă de rezistență împotriva super-bogaților”. Dar această modă nu se limitează doar la „eliberarea” morcovilor.

Brian Thompson, director executiv la United Healthcare [firmă americană de asigurări medicale - n.trad.], a fost împușcat în spate și ucis pe o stradă din New York în decembrie 2024. Piker a declarat că mulți îl „înțeleg” pe Luigi Mangione, individul inculpat pentru omor, întrucât Thompson însuși s-ar fi făcut vinovat de „omor social”.

Și mai sunt mulți alții care au ovaționat asasinarea lui Thompson, exprimându-și ura față de domeniul „corupt” al asigurărilor medicale. Pe rețelele sociale numele lui Thompson e batjocorit și demonizat, în vreme ce Mangione e ridicat în slăvi pe post de erou popular. La una dintre ședințele de judecată au apărut tinere cu tricouri inscripționate „Luigi eliberat”, după care au apărut și alte variante „Dame pro-Luigi” sau „Hispanici pro-Mangione”.

Înspăimântător e că atât de mulți oameni fie susțin, fie sunt indiferenți la un asemenea nihilism monstruos. Piker are o enormă mulțime de adepți printre tineri. Acest individ care deplânge prăbușirea Uniunii Sovietice a smuls luna aceasta ropote de aplauze la Universitatea Yale proclamând extincția accelerată a „imperiului american”, imperiu căruia oricum „noi trebuie să-i punem capăt”.

Printre alte declarații care au făcut din Piker un asemenea erou se numără: „America a meritat 9/11” [atentatele teroriste islamice din 2001 de la New York și Washington; aproape 3.000 de morți - n.trad.]; despre proprietarii care nu-și închiriază clădirile - „omorâți-i pe nenorociții ăia în stradă, să se umple străzile de nenorocitul lor de sânge roșu capitalist”; despre senatorul Rick Scott, fostul șef al unui lanț de spitale care a pledat vinovat de fraudă, dar care n-a fost inculpat și el - „Dacă v-ar păsa de frauda cu asigurări medicale, atunci l-ați ucide pe Rick Scott”; și multe altele asemenea.

Dar Piker e ridicat pe un piedestal de Partidul Democrat, ai cărui candidați la alegerile de mijloc de mandat își fac campanie electorală afișându-se cu el în public. Politicienii democrați și extremiștii politici încep să se contopească într-un ritm alarmant.

Cole Tomas Allen, individul acuzat că a încercat sâmbătă seara să omoare demnitari ai administrației Trump [președintele fiind ținta principală conform celor mai noi informații - n.trad.] la dineul corespondenților de presă de la Casa Albă, a preluat și diseminat în postările sale pe rețelele sociale această necontenită demonizare a adversarilor politici și îndemnurile la violență emanate tot mai des din rândurile Partidului Democrat.

Politicieni democrați din Comitatul Lenawee, statul Michigan, îi denunțau în 2025 pe Donald Trump și pe angajații serviciului de imigrație drept „naziști” și afirmau că simpatizanții lui Trump ar trebui să fie spânzurați. Democrați din Michigan au apărut în public cu pancarte care puneau semnul egalității între mișcarea MAGA și nazism și care incitau printr-un cod cifrat la asasinarea lui Trump [„8647”, unde „86” înseamnă „a anula”, iar „47” înseamnă al 47-lea președinte, adică Trump - n.trad.].

Allen e absolvent al Institutului de Tehnologie din California și a fost declarat „profesorul lunii” de serviciul de meditații pentru care lucra. Un sondaj („American Political Perspectives Survey”) a realizat demonstrația sumbră că există șanse de două ori mai mari ca absolvenții de facultate să sprijine violența politică în comparație cu cei cu studii inferioare. Susținerea violenței politice atinge de asemenea cele mai înalte cote printre cei care se autoproclamă „foarte liberali” [„liberal” traducându-se în prezent prin „de stânga” în SUA - n.trad.].

Cele două aspecte sunt legate. Sistemul de educație e controlat de stânga ideologică, atrasă dintotdeauna de violență. Iar forțele politice consacrate de centru-stânga se apropie acum de gloatele din stradă care recurg la intimidare și violență pentru a manifesta în favoarea „omni-cauzei” lor: Fâșia Gaza, schimbarea climei și anti-capitalism.

Aceste evoluții sinistre au multiple cauze. Statul de drept se bazează pe consimțământul poporului. Acest consimțământ e acum erodat de pierderea încrederii în sistemul democratic și în clasa politică consacrată.

Educația, pe de altă parte, e distrusă tot mai grav de propaganda anti-occidentală și aprobarea implicită a violenței politice. Pentru mulți tineri educați Nietzsche a ajuns un reper. Numai că tragicul lui avertisment contra nihilismului a fost reimaginat într-o validare a acestuia.

Religia a fost aruncată la gunoi pentru a-i lăsa loc teoretic unei epoci a rațiunii. Numai că rațiunea s-a retras acum în favoarea imbecilității.

Programul electoral al britanicului Polanski - impozitarea averilor, legalizarea prostituției, naționalizarea terenurilor de golf deținute de Trump, anti-NATO, anti-proprietari de locuințe, anti-frontiere de stat - l-ar jena și pe un copil de 14 ani care s-ar întâmpla să se priceapă un pic la politică.

Moralitatea a fost substituită de ideologie. În consecință, e imposibil ca bogații să facă un lucru bun și ca săracii să facă vreun lucru rău. Furtul e justificat dacă pozează în preocupare pentru cel împilat. Moralitatea nu mai constă acum în norme care constrâng apetitul egoist, ci înseamnă a lua poziție împotriva a ce te deranjează personal.

Fenomenul e probat de o altă participantă la podcastul New York Times amintit, Jia Tolentino, pentru care e egoist și imoral să-ți cumperi o cafea în pahar din plastic ori să zbori cu avionul în vacanță, dar să arunci în aer o conductă de petrol ar trebui să fie legal. La care Spiegelman a replicat oftând: „E foarte dificil să trăiești etic într-o societate lipsită de etică”.

Sigur, v-ați putea tăvăli pe jos de râs. Dar democrația reprezentativă și statul de drept pe care-l susține ea se află într-o criză gravă.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA