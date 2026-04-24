Toate detaliile atacului împotriva lui Trump, între breșele aparatului de securitate și conspirații

Vulpea era deja în coteț. De fapt, a dormit ​​acolo, rezervând una dintre camerele de la Hotelul Hilton din Washington. Așa a reușit Cole Allen să aducă armele pe care intenționa să le folosească în atac: o pușcă, un pistol și mai multe cuțite.

Și procedând astfel, a evitat primele filtre impuse oricui participa la cina de gală cu Donald Trump. De mai multe decenii, hotelul este locul oficial de desfășurare a activității jurnaliștilor, o clădire impunătoare accesibilă tuturor, permițând efectuarea unei activități preventive de recunoaștere. Cu toate acestea, de-a lungul timpului - și în special după împușcarea lui Ronald Reagan în martie 1981 - au fost adoptate contramăsuri. Președintele are la dispoziție o suită, scări și lifturi dedicate, plus limuzina sa blindată - cunoscută sub numele de Bestia - are acces special și există zone rezervate securității, relatează Corriere della Sera.

Echipa de securitate este compusă din agenții care-l escortează, în timp ce elementele CAT sunt pregătite să contraatace orice potențial atacator. Primii sunt echipați cu pistoale și mitraliere, cei din urmă poartă echipament tactic, puști de asalt și viziere.

Pentru fiecare eveniment prezidențial, se stabilește un perimetru de cercuri concentrice. Perimetrul exterior este ocupat de poliție și gărzile locale și ar trebui să aibă un canal de comunicare cu Serviciul Secret, care poate fi alertat în caz de urgență.

În timpul atacului de la Butler din Pennsylvania, când The Donald a fost zgâriat în ureche, fuseseră dezvăluite unele lacune ale rețelei, lipsa contactelor, coordonarea deficitară și rutina periculoasă care tinde să subestimeze pericolele, sau să uite detalii.

În acțiunea de acum, rezervând o cameră la hotel, Cole Allen a depășit probabil primul nivel și a rezolvat o problemă logistică majoră: cea a armelor. Cu toate acestea, întrebarea este ce anume nu a mers bine în verificările interne ale hotelului Hilton. După masacrul din Las Vegas din 2017, efectuat folosind ca punct de sprijin o cameră de la Mandalay Bay, unde ucigașul depozitase aproximativ treizeci de puști, au fost introduse reguli mai stricte, invitând personalul să fie atent la circumstanțele suspecte.

Deocamdată nu știm dacă persoanele care rezervaseră un sejur la hotel concomitent cu recepția au fost verificate. Cu toate acestea, este adevărat și că atacatorul pare să nu aibă antecedente penale. Ancheta va face lumină asupra acestei chestiuni; este nevoie de timp.

Odată intrat, Allen a așteptat momentul oportun, când oaspeții erau deja așezați, iar „santinelele” erau mai relaxate. Videoclipul publicat de presă îl arată alergând printr-un punct de control, surprinzând mai mulți ofițeri care au fost nevoiți să-l urmărească. Nu a ajuns departe, deoarece a fost interceptat de al doilea cerc al perimetrului. Cu toate acestea, a reușit să deschidă focul, țintind un ofițer de poliție care era protejat însă de o vestă antiglonț. Cu siguranță ar fi putut exista consecințe mai grave. După primele împușcături din sala de recepție, a existat o consternare generală.

Imaginile o arată pe Melania privind spre spate, după care se activează al treilea cerc de securitate, cel apropiat. Mai mulți agenți îl înconjoară pe președinte și îl iau de acolo, în timp ce un altul stă în fața mesei. Tensiunea este maximă; Trump cade. Între timp, dau buzna mai mulți „operatori” înarmați cu puști de asalt, gata să înfrunte o nouă amenințare. Unul străpunge întunericul cu o lanternă.

Serviciul Secret a specificat că a creat un fel de zonă tampon între scenă, unde erau așezate autoritățile și publicul. În plus, în partea din față a mesei au fost adăugate plăci blindate, o măsură de precauție suplimentară, dictată și de incidentele anterioare care l-au vizat pe The Donald.

După ambuscada lunetistului de la Butler, când a fost atacat Serviciul Secret, protocoalele au fost revizuite și s-a vorbit despre o vigilență sporită. S-a luat în considerare și posibilitatea de a evita mitingurile în aer liber, deoarece erau greu de monitorizat.

Din păcate este imposibil să garantezi o „bulă de siguranță” perfectă, mai ales pentru un personaj precum Trump. Mai mult, de data aceasta atacul a avut loc „în interior”, într-o zonă care ar trebui să fie bine cunoscută de cei responsabili cu protejarea VIP-urilor. Însă povestea, care depășește implicațiile investigative și aspectele specifice ale realității americane, este o dovadă a potențialului omniprezent al actelor violente care vizează politicienii și reprezentanții acestora.

În acest context, nu lipsesc teoriile privind presupuse provocări, manipulări și atacuri false concepute pentru a compensa scăderea sprijinului pentru Trump. Printre cei care văd lucrurile ca fiind „neclare” se numără și scriitorul Don Winslow, care într-o postare pe platforma X din 20 aprilie, a prezis o manevră de distragere a atenției din partea anturajului prezidențial.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA