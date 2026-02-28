Anunțul privind moartea Ayatollahului Ali Khamenei reprezintă un moment de cotitură iar vocile tinerilor iranieni, bucuria lor, exprimă speranța unui viitor mai bun, a transmis șefa diplomației române Oana Țoiu pe rețelele sociale.

”România susține dreptul lor de a-și alege viitorul, dreptul la libertate și dreptul de a fi în siguranță. Sunt drepturi pe care și noi ni le-am câștigat doar după ce am putut vedea cum arată o țară fără teroarea unui dictator”, a mai scris Oana Țoiu.

Ea a reiterat faptul că este ”esențială” colaborarea internațională pentru detensionarea situației din Orientul Mijlociu, unde există riscul ”unei spirale a violenței”.

În contextul desfășurării reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, Țoiu a reafirmat poziția României potrivit căreia este esențială asigurarea păcii și securității regionale în Orientul Mijlociu.

Totodată, ea a reamintit că, în ultimele luni, ”având în vedere acțiunile brutale ale regimului iranian împotriva propriilor cetățeni, precum și nerespectarea constantă a acordurilor și prevederilor privind neproliferarea nucleară”, UE a adoptat un regim de sancțiuni și a inclus Garda Revoluționară Iraniană pe lista organizațiilor teroriste, în Consiliul Afacerilor Externe.