Trei ambasadori europeni primiți pentru discuții la Ministerul de externe din Moscova

Ministerul rus de externe a anunțat joi că i-a primit pe ambasadorii Franței, Marii Britanii și Germaniei pentru discuții, la câteva zile după un summit de la Londra, la care a participat și Volodimir Zelenski, scrie La Libre Belgique.

Duminică, la Londra, liderii francez, german și britanic și-au exprimat sprijinul pentru propunerea lui Volodimir Zelenski de "dialog direct" între Ucraina și Rusia, menit să pună capăt conflictului început în urmă cu mai bine de patru ani.

Cei trei ambasadori s-au întâlnit joi cu ministrul adjunct de externe, Mihail Galuzin.

Moscova a indicat însă într-un comunicat că ambasadorii au fost informați joi despre "politica distructivă" a celor trei țări ale lor față de Ucraina, acuzându-i că doresc "să continue războiul împotriva Rusiei" în numele și pe cheltuiala țărilor europene.

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat săptămâna trecută că nu vede "rostul" unei întâlniri cu Volodimir Zelenski până când nu se va fi negociat în prealabil un acord de încheiere a războiului.

Jurnaliștii AFP i-au văzut pe ambasadori părăsind impunătoarea clădire în stil stalinist a Ministerului rus de externe.

De la începutul conflictului, în 2022, ambasadorii europeni au purtat rareori discuții cu autoritățile ruse, dar au fost frecvent convocați de Ministerul de externe.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA