Trump afirmă că SUA și Iranul au purtat discuții privind „rezolvarea completă și totală a ostilităților” din Orientul Mijlociu

- Donald Trump afirmă că SUA și Iranul au purtat discuții privind "rezolvarea completă și totală a ostilităților” din Orientul Mijlociu

- Președintele american spune că, în urma discuțiilor, a amânat amenințările cu atacuri asupra centralelor electrice iraniene

- Sâmbătă seară, Trump a dat Iranului un termen limită de 48 de ore pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz - sau, a spus el, SUA vor "distruge" centralele electrice iraniene, "începând cu cea mai mare"

- Anterior, prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au convenit că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este "esențială pentru reluarea transportului maritim global” în timpul unei convorbiri telefonice desfășurată duminică seară

- Convorbirea - care a avut loc în ziua în care Trump a distribuit un clip satiric despre premier - a durat 20 de minute și a fost "constructivă", spune Downing Street

- Între timp, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) spun că se așteaptă să se confrunte cu "încă câteva săptămâni de lupte” împotriva Iranului și Hezbollah

Mesajul lui Donald Trump a fost probabil cel mai conciliant de la începutul operațiunii, dar lasă multe semne de întrebare, comentează BBC.

El a menționat discuții "foarte bune și productive cu Iranul, dar acest lucru nu a fost confirmat de iranieni, iar declarația contrastează puternic cu tonul belicos adoptat de părțile beligerante în weekend.

În plus, nu este clar pe ce anume s-au concentrat aceste discuții. Subiectul ar fi putut fi programul de rachete balistice al Iranului sau îmbogățirea nucleară, sau pur și simplu un armistițiu - o perspectivă pe care Trump a minimalizat-o în mod special vineri.



Ar putea fi, de asemenea, o referire la Strâmtoarea Ormuz, deși deschiderea acesteia pentru traficul maritim este ceva ce iranienii nu au promis public până acum. Majoritatea experților consideră că este puțin probabil, deoarece influența Iranului asupra Ormuzului reprezintă cel mai mare avantaj al său în război.



Președintele SUA se află în prezent în Florida, dar va călători la Memphis în această după-amiază pentru a susține un discurs axat pe eforturile de combatere a criminalității.





