"Nave din întreaga lume, porniți motoarele. Să curgă petrolul!" - scrie președintele american. Potrivit BBC, premierul Pakistanului confirmă semnarea acordului.

"Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat. Felicitări tuturor! Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricții a Strâmtorii Hormuz și, în același timp, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale impuse de SUA. Nave din întreaga lume, porniți motoarele. Să curgă petrolul! Președintele DONALD J. TRUMP"

Prim-ministrul Pakistanului afirmă că s-a ajuns la un acord de pace între SUA și Iran „Ambele părți au anunțat încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a declarat Shehbaz Sharif, citat de BBC.