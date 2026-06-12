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BREAKINGTrump anunță acord cu Iranul și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Blocada SUA e ridicată

00:47 actualizat: 01:07
Sursa: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC - This image or video was catalogued by Goddard Space Flight Center of the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA)&nbsp;under Photo&nbsp;ID: 2020-12-04., Public Domain, Link
Sursa: MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC - This image or video was catalogued by Goddard Space Flight Center of the United States National Aeronautics and Space Administration (NASA) under Photo ID: 2020-12-04., Public Domain, Link

"Nave din întreaga lume, porniți motoarele. Să curgă petrolul!" - scrie președintele american. Potrivit BBC, premierul Pakistanului confirmă semnarea acordului.

"Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat. Felicitări tuturor! Prin prezenta, autorizez pe deplin deschiderea fără restricții a Strâmtorii Hormuz și, în același timp, autorizez ridicarea imediată a blocadei navale impuse de SUA. Nave din întreaga lume, porniți motoarele. Să curgă petrolul! Președintele DONALD J. TRUMP"

Prim-ministrul Pakistanului afirmă că s-a ajuns la un acord de pace între SUA și Iran „Ambele părți au anunțat încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”, a declarat Shehbaz Sharif, citat de BBC.

Acord cu Iranul, încheiat

Anunțul președintelui american

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