Trump cere Arabiei Saudite și Qatarul să semneze Acordurile Abraham pentru o relație cu Israel

Semnate în 2020, Acordurile Abraham au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe țări arabe.

Donald Trump a declarat luni că Arabia Saudită și Qatarul ar trebui să semneze acest acord ca parte a planului de pace care vizează încheierea războiului din Iran, scrie BFM. El a cerut ca țările cu majoritate musulmană, în principal Arabia Saudită și Qatarul, să își normalizeze relațiile cu Israelul ca parte a unui potențial acord de pace cu Iranul, o cerință care ar putea complica negocierile cu Teheranul.

Într-o postare amplă pe platforma sa Truth Social, președintele SUA a enumerat țările cu ai căror lideri a vorbit sâmbătă, în cadrul discuțiilor pentru a pune capăt războiului cu Iranul: "Am declarat că, după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve această situație foarte complexă, toate aceste țări ar trebui să fie obligate, cel puțin, să semneze simultan Acordurile Abraham".

Sunt Acordurile Abraham fragile?

Semnate în 2020 sub egida lui Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă, Acordurile Abraham au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe țări arabe: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Maroc și Sudan. Kazahstanul și-a anunțat în noiembrie 2025 intenția de a adera la acord. Cu toate acestea, multe state au refuzat până acum să participe la acest proces, în special Arabia Saudită.

Odată cu războiul din Gaza declanșat de atacul asupra Israelului de către mișcarea islamistă palestiniană Hamas pe 7 octombrie 2023, Riadul a exclus orice normalizare cu Israelul fără crearea unui stat palestinian suveran și viabil. Acesta este un proiect căruia i se opune guvernul premierului israelian Benjamin Netanyahu.

La rândul său, Qatarul a jucat un rol de mediere între Israel și Hamas în privința Gazei, iar Doha a găzduit conducerea politică a mișcării islamiste palestiniene din 2012. Însă atacurile fără precedent ale Israelului de la începutul lunii septembrie 2025 împotriva oficialilor Hamas din Doha au înfuriat acest mic stat din Golf.

"Nu vă grăbiți să încheiați un acord"

Duminică, în timp ce oficialii americani și iranieni au raportat un progres în discuții pentru a găsi un acord care să pună capăt războiului, Donald Trump a cerut "să nu se grăbească să se ajungă la un acord" cu Teheranul.Președintele SUA a scris luni că acest proces de recunoaștere a statului Israel "ar trebui să înceapă cu semnarea imediată de către Arabia Saudită și Qatar, iar toate celelalte ar trebui să urmeze".

"Dacă nu o fac, nu ar trebui să facă parte din acest acord (cu Iranul), deoarece aceasta dezvăluie intenții rele", a scris președintele SUA. "Este posibil ca una sau două (țări) să aibă un motiv să nu o facă, iar acest lucru va fi acceptat, dar majoritatea ar trebui să fie pregătite", a adăugat el. Donald Trump sugerează ca Iranul să semneze Acordurile Abraham Donald Trump a mers chiar până acolo încât a sugerat ca Iranul să semneze Acordurile Abraham, spunând: "Uau, ar fi extraordinar!", neținând cont de faptul că cele două țări sunt dușmane declarate de decenii.

Aceste acorduri, afirmă el, "s-au dovedit a fi, pentru țările implicate", sursa unui "boom financiar, economic și social, chiar și în aceste vremuri de război și conflict".

Emiratele Arabe Unite, semnatare ale acordurilor și aliate foarte apropiate ale Washingtonului, au fost totuși o țintă principală a Iranului încă de la începutul războiului, care a început pe 28 februarie odată cu atacul comun al Statelor Unite și Israelului împotriva Teheranului.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA