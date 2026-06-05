Trump cere Israelului și Iranului să înceteze atacurile

Donald Trump cere Israelului și Iranului să înceteze, după ce cele două țări s-au atacat reciproc pentru prima dată de la armistițiul din aprilie.

Israelul a efectuat atacuri aeriene în vestul și centrul Iranului, după ce Teheranul a lansat rachete asupra nordului Israelului.

Israelul a declarat că „zeci” de avioane de vânătoare ale sale au „finalizat” atacuri asupra sistemelor de apărare iraniene, relatează BBC.

Iranul spune că este „începutul unei săptămâni întregi de atacuri continue” - și-a lansat atacurile după ce Israelul a efectuat duminică atacuri aeriene asupra Beirutului, în Liban.

Armata israeliană a declarat că aceste atacuri, asupra unor ținte Hezbollah din suburbiile sudice ale orașului, au fost un răspuns la lansarea de rachete de către Hezbollah asupra Israelului.

Comandamentul militar suprem iranian a declarat luni într-un comunicat că „încetează operațiunile forțelor armate”.



Însă au avertizat în același comunicat că, dacă atacurile continuă, „inclusiv în sudul Libanului”, Iranul va răspunde „mai sever și mai energic decât înainte”.



Iranul a susținut că vede armistițiul din Liban ca parte a armistițiului cu Iranul.

Israelul a atacat o instalații de producție a rachetelor din Iran

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) declară că atacurile sale asupra unei instalații petrochimice iraniene din Mahshahr au avut ca scop distrugerea infrastructurii implicate în producția de rachete.

Acestea susțin că fabrica a fost folosită de forțele armate iraniene „pentru a produce și exporta materii prime pentru producția de arme” și că aceste materiale „servesc drept componente critice pentru dezvoltarea rachetelor balistice”.

Atacurile asupra orașului Mahshahr, în sud-vestul Iranului, au fost confirmate de IDF și de presa de stat iraniană, dar niciuna nu a comentat dacă au existat victime.

Apărarea aeriană iraniană ar fi doborât o dronă care zbura deasupra Teheranului, potrivit agenției de știri iraniene Mehr.

În capitala Iranului au fost auzite explozii multiple.

