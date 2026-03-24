Trump dă vina pe Hegseth pentru războiul din Iran: Ai fost primul

24 Mar 2026 - 17:57
Captură video
O scenă curioasă s-a desfășurat în timpul unei discuții în cadrul „Grupului Operativ de Siguranță din Memphis”. Președintele american Trump a amintit cum a reacționat secretarul Apărării, Hegseth, la sugestia sa de a începe un război cu Iranul.

Într-un discurs susținut în Memphis, Tennessee, președintele american Donald Trump a descris cum a avut loc atacul asupra Iranului. El a avertizat asupra amenințării nucleare reprezentate de regimul ayatollahilor, a spus Trump.

"Și apoi, din păcate, i-am chemat pe Pete și pe generalul Caine și le-am spus: «Hai să vorbim».” Iranul este un «furnizor de terorism»”, a spus Trump. "Avem o problemă în Orientul Mijlociu”.

Trump și-a dorit o "mică excursie” în Orientul Mijlociu.


Pete Hegseth a fost primul care a spus "Hai să o facem", a explicat Trump.

Hegseth a rămas tăcut. Restul discursului a urmat tiparul tipic al lui Trump: schimbări rapide de subiect și descrieri incoerente ale propriilor succese, notează Focus.de.

