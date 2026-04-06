Trump insistă că civilii iranieni vor ca SUA să continue bombardamentele

Întrebat de ce iranienii ar vrea ca el să își pună în aplicare amenințarea de a arunca în aer infrastructura țării, Trump spune că cetățenii obișnuiți sunt „dispuși să sufere... pentru a avea libertate”, relatează Associated Press.

„«Vă rog să continuați să bombardați. Faceți-o»”, ar spune iranienii potrivit unor interceptări, a susținut în conferința de presă de luni Donald Trump.

El a reiterat faptul că vor fi lansate atacuri asupra infrastructurii civile a Iranului dacă Teheranul nu capitulează până marți, ora 01:00 GMT.

Trump spune că „nu este deloc” îngrijorat de comiterea unor crime de război, prin distrugerea podurilor și centralelor electrice din Iran.



Președintele american s-a referit la femeile ucise din Iran de regim, dar și la problemele cu care se confruntă homosexualii în această țară.

Trump a mai spus că unii militari americani s-au opus operațiunii de salvare a pilotului.

„Nu toată lumea a fost de acord”, a spus Trump. „Au fost militari care au spus: «Pur și simplu nu faceți asta».”

Președintele american a amenințat că jurnalistul, care a relatat primul despre pilotul al cărui F-15 a fost doborât în Iran, va ajunge la închisoare, dacă nu își dezvăluie sursele.

„Persoana care a scris articolul va merge la închisoare dacă nu spune nimic, iar asta nu va dura mult”, a spus Trump.

El a spus că scurgerea de informații i-a pus în pericol pe ofițer și pe salvatorii săi, numindu-l pe cel care a dat informația „o persoană bolnavă”.

Donald Trump a reiterat că e „foarte supărat” pe NATO și că nu-i va trece după ce aliații europeni n-au dorit să-l ajute în Iran. El a spus din nou că „NATO suntem noi”, că e un „tigru de hârtie”, că Putin nu se teme de Alianță, ci de SUA.

El a susținut că ar putea învăța spaniolă și să candideze la președinția Venezuelei, dar actuala președintă se comportă bine.

Armata israeliană se pregătește pentru săptămâni de luptă împotriva Iranului

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, generalul de brigadă Effie Defrin, a spus că șeful armatei a aprobat planuri de luptă pentru următoarele trei săptămâni, în absența unui armistițiu.

„În fiecare zi care trece, îi lovim din ce în ce mai mult. Avem deja rezultate foarte bune și vrem să ajungem la rezultate excelente”, a declarat el luni, într-o conferință de presă.

Trump a susținut că SUA au câștigat deja războiul, dar a adăugat că e nevoie de un acord.

Întrebat dacă Dumnezeu a ajutat SUA în acest conflict, el a confirmat: ”Da, cred că da, Dumnezeu e bun, nu-i place ce se întâmplă”.

Întrebat de criticile aduse pentru că i-a numit pe iranieni „demenți”, președintele a spus că „nu-i pasă”.

Jurnalistul a insistat spunându-i că oamenii care-l critică se întreabă dacă are probleme mentale. „Ar trebui să fie mai mulți oameni ca mine”, a replicat Trump, reluând acuzațiile cu SUA au fost jefuite ani la rând.

Trump a povestit apoi că dictatorul nord-corean Kim Jong-un îl place, în timp ce pe fostul președinte Joe Biden îl considera „retardat mintal”.

„Totul a început cu Groenlanda, noi am vrut Groenlanda, ei nu au vrut să ne-o dea și le-am spus la revedere”, și-a încheiat Trump conferința brusc, referindu-se la nemulțumirea sa față de NATO.