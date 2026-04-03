Trump nu are nimic nou de spus despre Iran. Iar timpul trece și piețele sunt dezamăgite

Președintele american oferă o compilație răsuflată a mesajelor sale postate pe TruthSocial și nu pare să aibă vreo cale de ieșire din războiul său devenit tot mai greu.

Când Casa Albă a anunțat că Donald Trump are să ofere noutăți importante legate de războiul din Iran, presa mondială a devenit frenetică.

Pe platforma X, au început să circule zvonuri potrivit cărora președintele american ar urma să anunțe potolirea unui conflict care durează de aproape cinci săptămâni. Alții au opinat că s-ar putea ca el să mobilizeze soldați pe teritoriul Iranului.

Dar din momentul în care a urcat la tribună pe 1 Aprilie, Ziua Păcălelilor, ceea ce a oferit Trump cu ocazia primei sale alocuțiuni transmise în direct poporului american, după lansarea atacurilor de pe 28 februarie, a fost o compilație a fiecărui mesaj al său de pe portalul Truth Social și a comentariilor sale răzlețe făcute de atunci încoace, comentează The Telegraph.

A fost o reluare din aproape toate ”zumzetele” de luna trecută, ajunse în camerele de zi ale americanilor la o oră de vârf.

Ce a lipsit cel mai clar din discursul său de 18 minute, a fost orice sugestie din care să reiasă că războiul – fără vreun sfârșit la orizont – ar fi progresat în vreun fel.

"Forțele noastre armate au fost extraordinare. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva, toată lumea vorbește despre asta, sunt bucuros să spun că principalele noastre obiective strategice sunt pe cale de a fi atinse”, a spus el. "O să ne terminăm treaba. Și o s-o terminăm foarte repede. Ne apropiem tot mai mult”.

A fost un remarcabil punct de pornire pentru un om care, marți, estimase că acest conflict va mai dura doar două săptămâni. De fapt, miercuri seara, el a mai adăugat una: "Peste două sau trei săptămâni, o să readucem Iranul la Epoca de Piatră, acolo unde îi e și locul”.

Președintele pare prins într-o capcană

Trump părea să fi fost înțepenit în spatele propriei tribune. El nu are vreo cale evidentă spre o anume escladare, în afară de cea de a le pune americanilor viața în pericol făcându-i să pună piciorul pe teren sau spre o anume dezescaladare. Europa i-a ignorat amenințările și chemările de a se alătura războiului său, iar Iranul a continuat mai degrabă să lupte în loc să revină, intimidat, la masa negocierilor.

În discursul său, președintele american a sugerat liniștit că războiul ar putea depăși termenul-limită de patru-până -la-șase săptămâni. Singura sa idee e continuarea luptei.Trump nu se află deloc în elementul său atunci când este forțat să respecte un program TV. El a apărut la ora 21 fix, oarecum apatic și respirând cam greu în timp ce își rostea discursul. Obișnuitele sale intervenții în afara textului au fost scurte și plate.

A existat un singur moment când el a părut să se trezească din apatie, și anume, atunci când a subliniat cât de scurt a fost conflictul comparativ cu războaiele din Irak și din Vietnam, care au durat ani întregi. Până acum, războiul din Iran a durat "32 de zile” – iar vocea i-a coborât cu o octavă ca să tragă acest ”pumn” verbal.

"Victoria e foarte aproape”, a susținut el. SUA sunt "pe punctul” de a pune capăt pericolelor reprezentate de Iran.

Dar, îngropată sub tot acest maldăr de asigurări, se găsea și o concesie a sa, potrivit căreia s-ar putea ca războiul să dureze ceva mai mult decât sperase el.Oficiali importanți au susținut că tot acest conflict o să dureze cel mult șase săptămâni – până pe 11 aprilie. Dar, cu timpul în plus pe care el și l-a acordat, noul termen-limită ne aduce cam în jurul datei de 23 aprilie.

Presupunând că președintele nu se va retrage unilateral din război și nu ar proclama o victorie, chiar și această dată pare optimistă.Printre principalele obiective atinse de SUA, unul ar fi acela că flota Iranului a fost decimată. Dar Iranul mai deține încă stocuri de uraniu îmbogățit, aliații săi din Orientul Mijlociu sunt activi, iar arsemalul său cu rachete balistice, desi mai redus, mai poate încă amenința vecinii și bazele americane din Golful Persic.

Prima reacție a piețelor asiatice nu a fost încurajatoare, iar barilul de țiței Brent a sărit cu 5%. Până acum, piețele par în general să rămână unite atunci când Trump sugerează, oricât de vag, că sfârșitul ar fi pe aproape.

Dacă a existat vreo schimbare de ton în discursul lui Trump, atunci aceea s-a îndreptat spre aliații europeni ai Statelor Unite.Este adevărat, el a spus că redeschiderea Strâmtorii Ormuz ar cădea în responsabilitatea lor. Dar el a părut aproape încurajator, cerându-le aliaților "să își facă puțin curaj” ca să înfrunte Teheranul.

În același timp, el a dat de înțeles că drumul pe mare, de care Iranul s-a folosit ca să îi facă greutăți în țară, întrerupând fluidizarea petrolului și majorând prețurile, se va deschide în mod natural. Faptul că Statele Unite nu au reușit să facă asta, în pofida indubitabilului lor succes militar, precum și amenințătoarele tunete și fulgere ale lui Trump… s-or fi înțeles de la sine, fără să mai fie menționate. "Noi nu trebuie să fim acolo. Noi nu avem nevoie de petrolul lor”, a susținut el. Dacă nu va mai găsi ceva nou de spus, s-ar putea prea bine ca Trump să rostească același discurs și luna viitoare, scrie Corriere della Sera.

Piețele - dezamăgite de discursul lui Trump

Piețele au rămas dezamăgite pentru că așteptau un anunț despre sfârșitul războiului. Așteptările unui punct de cotitură erau legate și de solemnitatea „discursului către națiune”. Miercuri seară, pentru prima dată, Trump a decis să le explice americanilor de ce luptă forțele lor armate în Iran. Până acum, o făcuse într-un mod fragmentat, haotic, cu proclamații scurte pe rețelele de socializare sau conferințe de presă haotice, acumulând contradicții și inconsecvențe. Miercuri seară, a vorbit despre un război care merge bine pe frontul militar, deoarece a afectat substanțial capacitatea de război a regimului ayatollahilor, dar nu până la punctul de a se putea încheia imediat.

Va continua încă două sau trei săptămâni sau poate mai mult: până când Teheranul nu va mai fi capabil să facă niciun rău. Să facă rău cui?

O parte interesantă a discursului de miercuri seară se referă la aliați. Trump continuă să-i denigreze pe europeni, chiar dacă nu a reiterat amenințarea cu ieșirea din NATO. Cu toate acestea, a inclus printre obiectivele războiului securitatea Israelului și a țărilor arabe. Acestea din urmă, în special cele riverane Golfului, sunt la fel de amenințate ca Israelul și sunt producătoare de energie. Protejarea lor de atacurile iraniene înseamnă și restabilirea normalității pe piețele energetice și pe aprovizionarea cu petrol și gaze, lucru care va aduce beneficii apoi și altor părți ale lumii, de la Europa până la Orientul Îndepărtat.

Cei aflați la putere la Teheran au decis că discursul lui Trump este irelevant. Ayatollahii și Gărzile Revoluționare Islamice - care au filmat recent condamnările la moarte și execuțiile oponenților - consideră că președintele nu este credibil. Au mai multă încredere în versiunea predominantă în multe instituții media americane care consideră acest război pierdut, încă din prima zi. Pe de o parte, pentru că este un conflict nepopular, determinat și condus de un președinte nepopular.

Pe de altă parte, pentru că este un război costisitor, în toate sensurile: de la costul direct pe care Pentagonul trebuie îl debiteze contribuabilului american, până la costurile tot mai extinse pe care criza energetică le provoacă economiei globale. În buncărele lor subterane, liderii regimului iranian citesc New York Times, Washington Post, Financial Times și The Economist și se simt reconfortant deoarece aceste instituții media sunt de acord cu ei. Prin comparație, spusele lui Trump par propagandă și o grămadă de minciuni.

În Statele Unite există totuși și unele voci care susțin altceva. Voi parafraza editorialul Wall Street Journal, conform căruia miercuri seară Trump a articulat motivele războiului pe care ar fi trebuit să le enunțe de la început. Punctul central: acest război nu se va termina până când obiectivul său nu va fi atins. Cel mai solid argument rămâne descurajarea nucleară. Se poate argumenta despre iminența amenințării. Însă ar fi naiv să credem că liderii iranieni nu urmăresc doar bomba, ci și mijloacele de a ataca departe. Mai devreme sau mai târziu, cineva trebuia să îi oprească. Trump a decis să facă acest lucru, acolo unde alți președinți și lideri occidentali ezitaseră.

Discursul său a conținut și un mesaj politic adresat aliaților. Președintele a recunoscut rolul Israelului și al țărilor arabe din Golf, asigurându-le că Washingtonul nu le va lăsa expuse. Un semnal important, în special pentru acele monarhii care suferă deja represaliile iraniene și care le-ar putea determina să se implice mai activ.

Trump a evitat redeschiderea controversei cu NATO, dar a lansat un avertisment Europei și aliaților săi asiatici, puternic dependenți de petrolul din Golf: securitatea Strâmtorii Ormuz este și responsabilitatea lor. Nu pot rămâne spectatori. Nicio deschidere, deocamdată, către un armistițiu. A indicat o continuare a bombardamentelor, sugerând o posibilă escaladare. Amenințarea este explicită: atacarea întregii infrastructuri, începând cu petrolul și electricitatea. Această alegere prezintă riscuri evidente, deoarece ar putea înstrăina populația iraniană, pe care Washingtonul încearcă să o câștige.

Discursul servește la corectarea percepției unui președinte dornic să iasă rapid din conflict. Trump a încercat să liniștească pe plan intern, explicând că creșterea prețurilor la combustibili va fi temporară și justificată de obiectivul neutralizării amenințării iraniene. S-ar putea să subestimeze dificultățile redeschiderii rapide a Strâmtorii Ormuz, dar nu a dat niciun semn că ar accepta un status quo cu Teheranul într-o poziție dominantă.

Per total, editorialul din Wall Street Journal a considerat discursul de miercuri eficient. Însă nu este sigur de rezultat. „Rămâne de văzut dacă își poate menține aceeași determinare suficient de mult timp pentru a fi înțeleasă – și temută – de diverșii interlocutori cărora le-a fost adresată, atât în ​​interiorul, cât și în afara Statelor Unite”. La Teheran, sunt deja convinși de contrariu. Citesc și alte ziare americane. Dar „citesc” și istoria Statelor Unite care nu au pierdut niciodată un război militar, dar au pierdut mai multe pe plan intern, din cauza lipsei de consens în rândul alegătorilor săi. O problemă pe care Gărzile Islamice nu o au sau cel puțin nu cred că o au.

Surse: The Telegraph/Corriere della Sera/RADOR RADIO ROMÂNIA