Trump: O întreagă civilizație va muri în seara asta și nu va mai fi readusă niciodată la viață

O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață, a scris marți, pe platforma sa Truth Social, președintele american Donald Trump.

Postarea a fost făcută cu puține ore înainte de expirarea ultimatumului pe care Trump i l-a dat Iranului pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, președintele american a amenințat Teheranul cu anihilarea.

"O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a Lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!', a scris Trump.





Aflat la Budapesta să-l sprijine pe Viktor Orban, președinte JD Vance a precizat că până la momentul ultimatului vor fi multe negocieri și speră că se va ajunge "la o rezoluție bună".

Întrebat de declarația lui Trump privind faptul că Dumnezeu e de partea americanilor în acest conflict, JD Vance a explicat că, în cazul conflictelor militare, el se roagă întotdeauna să fie de partea lui Dumnezeu.

"Facem acest lucru din motive corecte. Facem asta pentru că nu vrem ca un regim care a comis acte de terorism să aibă cea mai periculoasă armă din lume ... Sper că Dumnezeu e de acord cu decizia potrivit căreia Iranul nu trebuie să aibă arma nucleară și o să mă rog în continuare", a spus Vance.

Noi atacuri asupra unor ținte militare de pe Kharg



Între timp, SUA au efectuat noi atacuri asupra unor ținte militare de pe insula Kharg, principalul terminal de export al petrolului Iranului, relatează CBS, preluată de BBC.

Mass-media de stat iraniene relatează că două persoane au fost ucise în urma unui atac asupra unui pod din Kashan, la câteva ore după ce Israelul i-a avertizat pe iranieni să nu ia trenul "de dragul securității lor”.



Armata israeliană a declarat că Iranul a lansat mai multe rachete asupra Israelului, după ce mai multe națiuni din Golf au raportat atacuri în noaptea de luni spre marți.



Iran susține că a atacat o uzină petrochimică din Arabia Saudită

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice declară că a atacat un complex petrochimic din zona Jubail din Arabia Saudită, într-un comunicat distribuit de agenția de presă de stat IRNA.

În comunicat, se precizează că atacul cu drone și rachete a fost un răspuns la atacul de luni asupra uzinelor petrochimice din Iran.

Atacul a provocat un incendiu la complex, unde s-au auzit explozii puternice.

Mai multe instituții media iraniene - inclusiv Fars, Nour și Tasnim - au relatat, de asemenea, despre incendiu și au distribuit un videoclip care ar fi arătat complexul în flăcări.



BBC nu a putut verifica independent afirmațiile, iar autoritățile din Arabia Saudită nu au comentat rapoartele.

Iranul nu va respecta cerințele SUA în schimbul unor "promisiuni deșarte"

Iranul nu va redeschide Strâmtoarea Hormuz în schimbul unor "promisiuni deșarte", a declarat o sursă iraniană de rang înalt pentru Reuters. Sursa spune că Iranul va da dovadă de flexibilitate "atunci când vom vedea flexibilitate din partea SUA". Aceștia adaugă că Pakistanul - care a încercat să medieze un acord de pace - continuă să transmită mesaje către SUA, dar Washingtonul "nu și-a schimbat tonul", relatează Sky News.



Prețul țițeiul crește din nou după atacurile asupra Kharg

Prețul țițeiului american a crescut cu peste 3%, ajungând la aproape 116 dolari barilul, în urma primelor informații conform cărora SUA au atacat insula Kharg, de unde Iranul exportă 90% din țițeiul său.





Un oficial american a confirmat atacurile pentru NBC News, dar a declarat că acestea nu au implicat active petroliere.





Prețul mediu al petrolului pe baril a fost de 69 de dolari anul trecut.











