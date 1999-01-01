Trump pentru Times of Israel: încetarea războiului, o decizie luată în comun cu Netanyahu "un pic"

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică pentru The Times of Israel că decizia privind momentul încheierii războiului cu Iranul va fi luată în comun cu premierul Benjamin Netanyahu.

Trump a mai spus că Republica Islamică ar fi distrus Israelul dacă el și Netanyahu nu ar fi fost acolo.

„Iranul urma să distrugă Israelul și tot ce se afla în jurul său... Am lucrat împreună. Am distrus o țară care voia să distrugă Israelul.”

Într-un scurt interviu telefonic acordat The Times of Israel, președintele SUA a fost întrebat dacă el singur va decide când se va încheia războiul cu Iranul sau dacă Netanyahu va avea și el un cuvânt de spus.

„Cred că este reciproc... într-o oarecare măsură (a little bit). Am discutat. Voi lua o decizie la momentul potrivit, dar totul va fi luat în considerare”, a răspuns el, indicând că, deși Netanyahu va avea un cuvânt de spus, președintele SUA va avea ultimul cuvânt.



Întrebat dacă Israelul ar putea continua războiul împotriva Iranului chiar și după ce SUA vor decide să înceteze atacurile, Trump a refuzat să ia în considerare această posibilitate teoretică, adăugând: „Nu cred că va fi necesar”.

