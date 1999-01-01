Trump spune că noii lideri iranieni "doresc să discute". Primele victime în rândul militarilor SUA

Președintele Donald Trump a declarat că noii lideri din Iran ”vor să discute”, dar nu a dat detalii despre cine sunt acești noi lideri.

Președintele Donald Trump a declarat duminică dimineață unui reporter de la The Atlantic că noii lideri din Iran ”vor să discute”.

”Vor să vorbească, iar eu am fost de acord să vorbesc, așa că voi vorbi cu ei. Ar fi trebuit să o facă mai devreme. Ar fi trebuit să ofere ceea ce era foarte practic și ușor de făcut mai devreme. Au așteptat prea mult”, a declarat Trump pentru The Atlantic.

Președintele a refuzat să spună când va vorbi cu iranienii.

De asemenea, Trump nu a spus despre ce lideri e vorba și a menționat că unii cu care au vorbit în trecut au fost uciși.

”Majoritatea acelor oameni au dispărut. Unii dintre oamenii cu care aveam de-a face au dispărut, pentru că a fost o mare - a fost o mare lovitură”, a spus el.

Trump i-a spus alt reporter că 48 de lideri iranieni au fost uciși în timpul atacurilor americane și israeliene asupra Iranului.

Associated Press relatează că un oficial de rang înalt de la Casa Albă a afirmat că ”noii potențiali lideri” din Iran au sugerat că sunt deschiși la discuții cu Statele Unite după ce liderul suprem Ali Khamenei, comandantul Gărzilor Revoluționare, Mohammad Pakpour, consilierul pe probleme de securitate, Ali Shamkhani și alți oficiali de la Teheran au fost uciși în atacul lansat de forțele americane și israeliene asupra Iranului.

Oficialul, vorbind sub condiția anonimatului, a declarat că președintele Donald Trump spune că este dispus să discute, dar, deocamdată, operațiunea militară ”continuă nestingherită”.



Ministrul iranian de externe: ”Nimic nu s-a schimbat în capacitatea noastră militară”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru ABC News că, deși Iranul ”a pierdut câțiva comandanți... nimic nu s-a schimbat în capacitatea noastră militară”.



”Exact asta s-a întâmplat și ultima dată”, a spus, referindu-se la atacurile israeliene și americane din iunie anul trecut.

”Au ucis câțiva dintre comandanții noștri de rang înalt, dar (aceștia) au fost înlocuiți foarte curând și în mai puțin de 12 ore, am putut începe represaliile”, a mai spus el.

Șeful diplomației iraniene a mai precizat că delegațiile iraniană și americană au avut ”discuții foarte bune la Geneva” joia trecută și urma luni să aibă o întâlnire la Viena. Dar ”cei care sunt împotriva păcii... au decis să o strice”.

Cum va fi ales următorul lider suprem?



Există o procedura complexă, dar clară, pentru a selecta un succesor al liderului suprem, care este și comandantul-șef.

În conformitate cu constituția, un consiliu de conducere interimar format din trei membri este acum la conducere. Acesta îi include pe actualul președinte reformist, Masoud Pezeshkian, pe șeful sistemului judiciar, Mohseni Ejehei, și pe un jurist senior, ayatollahul Ali Reza Arafi.

Aceștia vor conduce până când organismul însărcinat cu selectarea clericului de rang înalt, Adunarea Experților, își va finaliza activitatea - aceștia pot alege o persoană sau un consiliu de conducere.

Chiar dacă ar părea riscant ca aproximativ 88 de clerici în vârstă să se adune în condițiile în care Iranul este atacat, ministrul de externe Abbas Aragchi a declarat că alegerea ar putea fi făcută ”într-o zi sau două”.

Procesul este, totodată, opac. Și de data aceasta, puternicele Gărzi Revoluționare Islamice din Iran ar putea interveni, deoarece rolul lor principal este de a proteja și conserva Republica Islamică – iar aceasta se confruntă acum cu cele mai mari amenințări externe și interne, notează BBC.





Linie roșie periculoasă

Președintele SUA, Donald Trump, a depășit ”o linie roșie foarte periculoasă” prin uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a declarat ministrul adjunct de externe iranian, Saeed Khatibzadeh, într-un interviu acordat duminică pentru CNN.

Khatibzadeh a spus că mulți adepți șiiți din întreaga lume vor reacționa la uciderea lui Khamenei.

”Desigur, din punct de vedere religios, el a fost un mare lider religios, așa că mulți adepți șiiți din regiune și din întreaga lume vor reacționa la acest lucru, iar acest lucru este foarte evident, deoarece președintele Trump a depășit o linie roșie foarte periculoasă”, a spus Khatibzadeh.

”Nu avem altă opțiune decât să răspundem”, a adăugat el.

În urma atacurilor de sâmbătă, Iranul a răspuns cu un val fără precedent de atacuri în Orientul Mijlociu, vizând mai multe țări care găzduiesc baze militare americane, inclusiv Bahrain și Emiratele Arabe Unite. Atacurile au continuat pe tot parcursul weekendului, ucigând civili, producând pagube materiale și blocând traficul aerian și maritim.

Khatibzadeh a declarat că Iranul a comunicat cu statele arabe din Golf pentru a închide bazele americane pe care Teheranul le consideră o amenințare.



”Am comunicat cu ei: fie pentru a închide acele baze americane care amenință constant Iranul și le folosesc constant pentru a-l ofensa, fie nu avem nicio opțiune pur și simplu să ripostăm”, a spus el.



”Iranul „nu poate ajunge pe teritoriul american, așa că nu avem nicio opțiune pur și simplu să atacăm orice bază care se află sub jurisdicția SUA”, a adăugat el.

Primele victime

Trei militari americani au fost uciși și 5 au fost grav răniți într-o operațiune din Iran, a anunțat Armata americană, fără a oferi detalii suplimentare. Alți militari au suferit răni minore și comoții cerebrale.

Autoritățile iraniene spun că peste 200 de persoane au fost ucise de la începutul atacurilor.



Iranul a lansat duminică atacuri și asupra Israelului.

Serviciile de salvare israeliene au declarat că nouă persoane au fost ucise și 28 rănite într-un atac care a lovit o sinagogă din orașul Beit Shemesh, astfel că numărul total de morți în Israel a ajuns la 11. Unsprezece persoane erau încă dispărute după atac, a declarat poliția, în timp ce echipele de salvare căutau printre dărâmături.