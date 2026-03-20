Trump spune că SUA nu utilizează Hormuz. Să fie păzită și supravegheată de statele care o utilizează

SUA și-au atins cinci obiective în operațiunea din Iran, spune președintele.

Mesajul postat de președintele SUA pe Truth Social:

Ne apropiem foarte mult de îndeplinirea obiectivelor noastre, în contextul în care luăm în considerare reducerea treptată a eforturilor noastre militare în Orientul Mijlociu, în ceea ce privește regimul terorist din Iran, anume:

(1) prin distrugerea completă a lansatoarelor de rachete și a tuturor elementelor conexe.

(2) Distrugerea bazei industriale de apărare a Iranului.

(3) Eliminarea forțelor navale și aeriene ale acestuia, inclusiv a armamentului antiaerian.

(4) Să nu-i permitem niciodată Iranului să fie nici măcar aproape de a deține arma nucleară și să-l menținem într-o poziție în care SUA să poată reacționa rapid și puternic la o astfel de situație, în cazul în care aceasta ar avea loc.

(5) Protejarea, la cel mai înalt nivel, a aliaților noștri din Orientul Mijlociu, inclusiv Israel, Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și alții.

Strâmtoarea Hormuz va trebui să fie păzită și supravegheată, după cum este necesar, de alte națiuni care o utilizează - Statele Unite nu o utilizează!

Dacă ni se va cere, vom ajuta aceste țări în eforturile lor privind Hormuz, dar acest lucru nu ar trebui să fie necesar odată ce amenințarea Iranului va fi eradicată. Important este că va fi o operațiune militară ușoară pentru ele.