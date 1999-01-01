Președintele SUA a încercat să explice astfel atacul asupra școlii din Iran.

Singurele țări care au rachete Tomahawk în afară de SUA sunt Japonia, Regatul Unit, Australia și Olanda.

Nici Iranul, nici Israelul, nici vreo altă țară în afară de SUA care este angajată în lupte în Iran, nu sunt cunoscute ca având Tomahawk.

Casa Albă nu a furnizat dovezi care să susțină declarația lui Trump.

Într-o conferință de presă, președintele american Donald Trump a evitat întrebările legate de vina Statelor Unite pentru atacul din 28 februarie asupra unei școli de fete din Iran, soldat cu numeroase victime.

Reporterii au insistat pentru a obține o reacție de la Trump cu privire la atac, mai ales că există imagini video care arată că a fost efectuat cu o rachetă de croazieră Tomahawk, o armă de fabricație americană care poate fi lansată de pe nave, submarine sau lansatoare terestre către ținte aflate la 1.600 km distanță.

Mass-media iraniană a relatat că atacul aerian a ucis 175 de persoane, multe dintre ele copii.

Trump a refuzat de două ori să spună că SUA au atacat școala elementară Shajarah Tayyebeh, situată lângă o instalație a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice. În schimb, a evocat posibilitatea ca o rachetă Tomahawk să fi putut fi folosită de o altă țară, inclusiv de Iran, relatează Politifact.com.

"Tomahawk, care este una dintre cele mai puternice arme existente, este... vândut și folosit de alte țări. Știți asta. Și indiferent dacă este vorba de Iran, (care) are și el niște Tomahawk-uri. Și-ar dori să aibă mai multe", a susținut Trump.

"Domnule președinte, tocmai ați sugerat că Iranul a reușit cumva să pună mâna pe un Tomahawk și și-a bombardat propria școală elementară în prima zi de război. Dar sunteți singura persoană din guvernul dumneavoastră care spune asta. Nici măcar secretarul Apărării nu ar fi spus asta când a fost întrebat stând peste umărul dumneavoastră în avion, sâmbătă. De ce sunteți singura persoană care spune asta?", i-a replicat un jurnalist.



"Pentru că pur și simplu nu știu suficiente lucruri despre asta. Cred că este ceva ce mi s-a spus că este în curs de investigare, dar Tomahawk-urile sunt folosite de alții, după cum știți. Numeroase alte națiuni au Tomahawk-uri - le cumpără de la noi", a spus Trump.

Deși câteva țări în afară de SUA au Tomahawk, niciuna dintre ele nu este implicată în lupta împotriva Iranului. Rachetele de croazieră Tomahawk sunt fabricate de Raytheon, o companie americană, pentru a fi utilizate de armata americană și de partenerii internaționali.



"Singurele alte țări care folosesc rachete Tomahawk sunt Japonia, Regatul Unit, Australia și Olanda”, a declarat Mark F. Cancian, consilier senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de experți axat pe securitatea națională. "Iranul nu are niciuna, deși are o mulțime de rachete de diferite tipuri".

Jeffrey Lewis, directorul programului de neproliferare din Asia de Est al Institutului Middlebury de Studii Internaționale, a fost de acord.



"Teheranul nu are rachete Tomahawk, iar rachetele de croazieră iraniene sunt distincte vizual", a spus Lewis.

Jenzen-Jones, directorul Armament Research Services, a declarat pentru CNN că Iranul nu are rachete Tomahawk precum cele care se văd în înregistrarea video a atacului.



Nici Israelul nu are rachete Tomahawk.

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor Politifact.com pentru o reacție.

Într-un discurs susținut pe 10 martie, liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, democrat din New York, a criticat afirmația lui Trump: "Iranul nu are rachete Tomahawk, Donald Trump ... Afirmația este extrem de absurdă".

Și congresmenii republicani și-au exprimat îngrijorarea. Senatorul Kevin Cramer, republican din New York, a declarat că trebuie să se stabilească a cui este vina și "să facem tot ce putem pentru a elimina aceste greșeli pe viitor".

Analiști de la grupul de investigații Bellingcat și The New York Times au vizionat separat imagini și au concluzionat că arma era un Tomahawk, care are aproximativ 6 metri lungime și o anvergură a aripilor de 2,4 metri.

O înregistrare video publicată de Comandamentul Central al SUA a arătat mai multe rachete Tomahawk lansate de pe navele Marinei pe 28 februarie, ziua în care școala și țintele din apropiere au fost lovite.

Informații vechi

Informații false ar putea fi motivul atacului american asupra acestei școli de fete, potrivit unor surse citate de Reuters și Washington Post.

Clădirea ar fi fost identificată drept fabrică și desemnată drept țintă aprobată, a precizat o sursă pentru Washington Post. O a doua persoană a explicat că în apropiere se afla un depozit de arme și că nu știe dacă SUA au vizat în mod eronat școala sau dacă oficialii americani aveau informații eronate și au identificat în mod eronat clădirea drept depozitul de arme.

Două surse au declarat pentru Reuters că utilizarea unor date vechi a dus la atacul asupra școlii de fete. New York Times a relatat, de asemenea, că informații vechi au contribuit probabil la atac.