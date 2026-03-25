Trump vorbește despre încheierea războiului din Iran? Pentagonul l-a precedat deja

Donald Trump pregătește terenul pentru detensionare. Are interesul să pună capăt unui război deloc popular pe plan intern, chiar dacă își păstrează opțiunea unei intervenții militare terestre.

Chiar dacă pușcașii marini vor ajunge în apropierea Iranului, Pentagonul, într-un anumit sens, l-a anticipat (și, prin urmare, l-a influențat) pe președinte: generalii americani deja detensionează de câteva zile, scrie Il Corriere della Sera.

Fără prea multă publicitate, nivelul ofensivei militare americane scade pe zi ce trece. Și, în parte, această încetinire americană trage după sine un comportament similar din partea israelienilor. Datele sunt clare și le voi extrage dintr-un raport detaliat din Jerusalem Post. După care voi oferi interpretările mele asupra acestei reduceri a intensității conflictului.

Ritmul războiului împotriva Iranului, explică Jerusalem Post, a încetinit de la mijlocul lunii martie, sau acum aproximativ zece zile, contrazicând afirmațiile oficiale conform cărora atacurile americane și israeliene rămân la o maximă intensitate operațională. Limbajul oficial diferă de realitatea de la fața locului. Imediat după ce luni, Trump a anunțat posibilitatea încheierii războiului până la sfârșitul acestei săptămâni, surse israeliene și americane s-au grăbit să reitereze că conflictul va continua energic dacă Teheranul nu acceptă termenii unui armistițiu.

În realitate războiul a încetinit semnificativ, cu mult înaintea acestui anunț, și pe bună dreptate. În primele zile ale conflictului, atât Israelul, cât și Statele Unite aruncau aproximativ 1.000 de bombe pe zi sau loveau aproximativ 1.000 de ținte zilnic, un ritm imposibil de susținut mult timp, fie și numai din cauza uzurii avioanelor de vânătoare și a nevoii de a le oferi piloților timp de odihnă. După doar câteva zile, ritmul operațiunilor începuse deja să încetinească.

Până la mijlocul lunii martie, încetinirea a fost mult mai pronunțată. Între 18 și 23 martie, numărul de ținte lovite de Statele Unite a scăzut: 240 pe zi pentru Statele Unite și probabil chiar mai puține astăzi. În plus, în timp ce Israelul continuă să publice actualizări, odată cu continuarea conflictului, Statele Unite au redus numărul de comunicări oficiale. Un alt factor important: pe 19 martie, surse din cadrul IDF (Forțelor de Apărare Israeliene) au declarat că aproximativ 90% din țintele predeterminate înainte de război fuseseră deja lovite.

Unul dintre motivele pentru care războiul încetinește este că pur și simplu Statele Unite și Israelul rămân fără ținte. Acest lucru se datorează și faptului că nu intenționează – și poate nu pot – să atace din aer întregul aparat militar iranian, format din aproximativ 400.000 de oameni, nici forțele Basij, care numără între unu și două milioane de membri.

Acest ritm mai lent al operațiunilor indică numeroasele motive pentru care Trump ar putea decide să pună capăt războiului. Unele sunt strategice, cum ar fi dilema economică globală rezultată din blocada impusă de Iran Strâmtorii Ormuz. O altă explicație mai simplă este că dacă Trump nu decide să sprijine o invazie terestră la scară largă a Iranului - o opțiune pentru care în prezent nu dispune de forțele necesare, având în vedere că trupele americane care sosesc în regiune sunt prea limitate pentru a controla mai mult decât o zonă mică precum Insula Kharg - în curând Statele Unite și Israelul riscă să rămână fără ținte relevante pe care să le atace. Trump ar putea prelungi războiul timp de câteva săptămâni cu operațiuni colaterale legate de Kharg și poate de Strâmtoare, însă faza de bombardament la scară largă este aproape încheiată, indiferent dacă o declară sau nu.

Datele par să susțină speranțele unei încetări a ostilităților într-un viitor nu prea îndepărtat. Războiul s-ar putea dovedi de scurtă durată, așa cum se estimase inițial (deși nu atât de scurt încât să se încheie în patru sau cinci săptămâni).În ce privește durata, costurile și rezultatele, Bret Stephens, de la New York Times, oferă câteva comparații interesante cu unele intervenții militare americane anterioare. În timpul Operațiunii Furtuna în Deșert din 1991 împotriva Irakului lui Saddam Hussein, o campanie „considerată în general un succes militar strălucit”, coaliția condusă de SUA a pierdut 75 de aeronave, dintre care 42 în luptă. În conflictul actual însă, au fost distruse patru aeronave cu pilot, trei prin schimburi de focuri prietenoase și una într-un accident. Până în prezent, deasupra Iranului ua fost pierdut niciun avion cu pilot.

Campania aeriană și terestră a SUA din 1991 a durat șase săptămâni întregi. Astăzi, este amintită ca un război fulger. Conflictul actual cu Iranul a început în urmă cu mai puțin de patru săptămâni.În invazia Panama din 1989-1990, a cărei fază militară a durat doar câteva zile, Statele Unite au pierdut 23 de soldați, iar alți 325 au fost răniți. Până acum, în acest război, pierderile americane s-au ridicat la 13 morți. Dintre cei peste 230 de răniți, majoritatea s-au întors rapid la datorie.În timpul crizei din Golful Persic, care a început odată cu invazia Irakului în Kuweit în august 1990, economia SUA a intrat în recesiune, iar indicele Dow Jones a scăzut cu aproximativ 13% înainte de începerea războiului aerian aliat. De la începutul conflictului cu Iranul, în iunie anul trecut, cu Operațiunea Midnight Hammer, indicele Dow Jones a crescut cu 9% (până marți).

La începutul invaziei Irakului din 2003, Statele Unite au încercat fără succes un atac de „decapitare” împotriva lui Saddam Hussein și a conducerii sale, dintre care unii au devenit ulterior lideri ai insurecției. În acest război, în primele zile a fost ucisă o mare parte din conducerea iraniană și nu se știe dacă noul lider suprem mai este în viață. Yousef Pezeshkian, fiul actualului președinte, a scris că, dacă Iranul nu reușește să oprească asasinarea propriilor lideri, „vom pierde războiul”.Între 1987 și 1988, în etapele finale ale așa-numitului „război al petrolierelor”, administrația Reagan a reînmatriculat petrolierele kuweitiene și a cerut Marinei SUA să le escorteze prin Strâmtoarea Ormuz. O mină iraniană aproape a scufundat o fregată americană. Conflictul s-a încheiat după ce Statele Unite au scufundat mai multe nave iraniene.

De data aceasta, SUA au distrus aproape întreaga marină iraniană fără a suferi pierderi navale.În 1991, Irakul a lansat 40 de rachete împotriva Israelului. Aproape niciuna nu a fost interceptată, în ciuda desfășurării bateriilor Patriot. În acest război, Israelul a înregistrat o rată de interceptare de 92% pentru peste 400 de rachete. Cadența de foc a Iranului a scăzut de la 438 de rachete balistice în prima zi a războiului. Atacurile cu drone au scăzut și ele, de la 345 la 75.În lunile premergătoare celui de-al doilea război din Irak, administrația George W. Bush și-a construit legitimitatea intervenției pe informații false conform cărora Saddam Hussein deținea arme de distrugere în masă. În războiul actual, nu există nicio îndoială că în Iran sunt stocate și îngropate aproximativ 970 de livre de uraniu puternic îmbogățit - un potențial suficient pentru 11 bombe nucleare.

„Una dintre cele mai grave greșeli ale războaielor din Irak și Afganistan”, scrie Stephens, „a fost încercarea Statelor Unite de a remodela societățile acelor țări. În acest război, în ciuda unor ezitări retorice ale lui Trump, un obiectiv este clar: Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare sau alte mijloace de a-și amenința vecinii. În ce privește schimbarea de regim, se speră că poporul iranian va exploata slăbiciunea conducerii sale pentru a prelua controlul asupra propriului destin. Însă noi nu o vom face în locul lor”.

În timpul invaziei din Irak din 2003 și a urmărilor acesteia, Bush nu a primit un sprijin important din partea țărilor arabe. Astăzi, însă, New York Times relatează că „liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, l-a îndemnat pe președintele Trump să continue războiul împotriva Iranului, argumentând că campania militară comună americano-israeliană reprezintă o «oportunitate istorică» de a remodela Orientul Mijlociu”.

Chiar această hotărâre a părții arabe de a pune capăt amenințării iraniene ar putea oferi războiului o „coadă” și o nouă întorsătură: dacă Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite ar decide să se alăture acțiunii, participând direct la ofensiva armată. Pe de o parte, acest lucru ar degreva America de o parte din povară; pe de altă parte, resursele și arsenalele arabe sunt limitate.

În spatele detensionării continue a Pentagonului se află o justificare „economică” convingătoare. În doctrina strategică a generalilor americani, forțele armate americane trebuie să fie capabile să poarte mai multe războaie simultan. Concret, dacă în această perioadă China ar acționa împotriva Taiwanului Pentagonul nu ar dori să consume prea multe rezerve de muniții și să concentreze prea multe resurse în Golf, lăsând „descoperită” zona Indo-Pacificului.

În același timp, Pentagonul observă cu neliniște repercusiunile negative de pe frontul ucrainean, unde proviziile occidentale sunt rare deoarece sunt deviate către Golf.Trump are multe alte motive politice interne pentru a pune capăt rapid acestui conflict. Motivele Pentagonului sunt diferite, dar la fel de convingătoare și nu a așteptat ordine de sus pentru a-și redimensiona atacurile.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA