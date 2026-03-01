Trump vorbește despre un război de „patru săptămâni” în Iran, nu exclude alte pierderi americane

Președintele american Donald Trump, vorbind cu mai multe media duminică, a descris o operațiune „de patru săptămâni” în Iran, a avertizat că sunt posibile pierderi americane suplimentare după ce trei militari americani au fost uciși, comentează AFP.

De asemenea, el a spus că este gata să „discute” cu liderii iranieni, fără a preciza care sunt aceștia.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, așa că - oricât de puternic este Iranul, țara este mare –, va dura patru săptămâni sau mai puțin”, a declarat președintele american într-un interviu telefonic acordat ziarului britanic Daily Mail, de la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida, unde se află de vineri seara.

„Avansează rapid. Nimeni nu poate crede că am reușit. Patruzeci și opt de lideri au fost eliminați dintr-o singură lovitură”, s-a felicitat președintele Statelor Unite, potrivit unei jurnaliste de la Fox News care a vorbit cu el la telefon și i-a transcris afirmațiile pe contul ei de X.

Donald Trump a avut, de asemenea, prima sa reacție la moartea a trei soldați americani în conflictul cu Iranul, afirmând la NBC News că „trebuia să ne așteptăm la pierderi cu așa ceva”.

„Avem trei, dar ne așteptăm la pierderi, dar până la urmă va fi o afacere bună pentru lume”, a declarat președintele SUA într-un interviu telefonic.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla din nou”, a declarat el pentru Daily Mail, referitor la aceste pierderi americane.

„Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat nouă nave iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Le vânăm pe restul”, a scris el pe rețeaua sa Truth Social. „Într-un atac separat, le-am distrus în mare parte centrul de comandă naval”, a adăugat el.

Donald Trump nu a apărut în public de la începutul războiului, anunțat într-un mesaj video înregistrat, nici șeful Pentagonului, Pete Hegseth, nici secretarul de stat Marco Rubio.

Liderii iranieni „vor să discute, iar eu am fost de acord să vorbesc, așa că voi vorbi cu ei”, i-a declarat el unui jurnalist de la The Atlantic.

„Majoritatea acestor oameni sunt morți. Unii dintre cei cu care negociam sunt morți”, a adăugat președintele american, subliniind că liderii iranieni „s-au crezut prea deștepți”.

Într-un interviu acordat unui jurnalist de la CNBC, el a asigurat că operațiunea militară împotriva Iranului „progresează foarte bine” și „mai rapid decât se aștepta”.

Bombardiere stealth B-2 au participat la bombardamente, a informat duminică Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM). Acestea sunt aceleași aparate care au lovit în iunie instalațiile de îmbogățire a uraniului din Iran.

Sursa: Agerpres