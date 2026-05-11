Turcia: "Aberații!", spune primarul Istanbulului acuzat de spionaj

"Aberații!", a exclamat luni Ekrem Imamoglu, primarul opoziției din Istanbul, aflat în închisoare, în fața tribunalului.

El este acuzat de spionaj, pe lângă procesul îndelungat împotriva sa pentru "corupție", potrivit relatărilor avocaților și jurnaliștilor prezenți. Imamoglu, principala figură a opoziției președintelui Recep Tayyip Erdogan, care este deținut din martie 2025, a atacat rechizitoriul, denunțând "o parodie a justiției și o absurditate totală", a relatat organizația pentru drepturile omului MLSA, care a fost prezentă în sala de judecată a vastei închisori Silivri din vestul Istanbulului.

"Vorbesc aici în calitate de primar al Istanbulului și candidat la președinție. Să se prezinte Organizația Națională de Informații (MIT) și să prezinte un singur document dacă a existat spionaj", a continuat Imamoglu, care, împreună cu alți trei suspecți, este acuzat că a partajat milioane de înregistrări de date personale ale locuitorilor din Istanbul cu servicii de informații străine cu scop de "spionaj politic".

"Rechizitoriul are 159 de pagini. Toate acestea sunt prostii! (...) Rușine, domnule președinte, rușine, membri ai juriului", a exclamat el, declarând că nu a vrut să citească "nici măcar o singură pagină" din acuzațiile aduse împotriva sa, a relatat și ziarul "BirGün:, apropiat de opoziție.

"A câștiga alegerile la Istanbul, a-ți consolida influența asupra politicii turcești, în special la Istanbul, este aceasta o crimă?", a întrebat primarul, care a fost reales în 2023 pentru a conduce cel mai mare oraș din Turcia.

"Cine va mai îndrăzni să numească asta un caz? Cine va mai îndrăzni să vorbească despre spionaj? Aceasta este o chestiune politică (...) Veți permite să se întâmple asta și apoi să adoptați legi în Parlament, astfel încât investițiile străine să inunde această țară? Pe cine încercați să păcăliți?", a insistat el, potrivit AFP.

Ekrem Imamoglu, în vârstă de 54 de ani, a fost arestat pe 19 martie 2025, în timp ce urma să fie nominalizat de partidul său, CHP (social-democrat), drept candidat la următoarele alegeri prezidențiale, programate pentru 2028. Deținut de atunci la închisoarea Silivri, a fost acuzat de spionaj în octombrie anul trecut.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA