Turcia adoptă o lege care interzice accesul la rețelele de socializare persoanelor sub 15 ani

Conform acestei legi, copiii nu se vor putea înregistra pe rețelele de socializare, iar platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, scrie Le Figaro.

O lege care interzice accesul la rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani a fost adoptată miercuri seară de parlamentul turc, a relatat agenția de știri de stat turcă Anadolu. Conform legii, persoanelor sub 15 ani li se va interzice înregistrarea pe platformele de socializare, iar platformele digitale vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a relatat canalul de știri turcesc NTV.

Părinții vor avea instrumente pentru a controla timpul petrecut în fața ecranelor și cheltuielile online, în timp ce "în caz de urgență", principalele platforme de socializare vor trebui să intervină în decurs de o oră de la diseminarea conținutului dăunător, a adăugat NTV.

Mai multe țări dezbat interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani.

Săptămâna trecută, Emmanuel Macron a cerut introducerea unei "zile lunare fără conexiune" pentru tineri, astfel încât aceștia să poată redescoperi cititul sau sportul, "vitalitatea vieții reale", înaintea unei reuniuni europene de "coordonare" privind interzicerea rețelelor de socializare pentru persoanele sub 15 ani.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și liderii a douăsprezece țări ale UE (Austria, Cipru, Republica Cehă, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovenia și Spania) au discutat o restricție similară privind accesul copiilor la rețelele de socializare.

Aceasta reprezintă "dublul" numărului de țări care s-au oferit inițial voluntare toamna trecută, demonstrând că măsura "câștigă teren", a remarcat cu satisfacție președintele francez.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA