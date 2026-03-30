Ucraina e surprinzătorul câștigător al războiului lui Trump cu Iranul

Kievul și-a jucat mâna slabă de cărți extraordinar de bine, iar acum se profilează drept un câștigător pe termen lung al conflictului din Golf.

E un argument pe care l-am tot auzit în ultimele câteva săptămâni deopotrivă din surse eminente și mai puțin respectabile: atacul americano-israelian contra Iranului nu e un lucru bun pentru Ucraina. Explozia prețurilor globale ale petrolului înseamnă venituri mai mari pentru Moscova, iar rachetele americane lansate asupra Teheranului înseamnă mai puține rachete în ajutorul Kievului, scrie The Telegraph.

E de asemenea adevărat că războiul din Iran îi va perturba la vară [dacă va ține până la vară - n.trad.] Ucrainei exporturile de cereale, ulei de floarea soarelui și soia, din care 20% sunt cumpărate de țări din Golf, cât și importurile de fertilizatori chimici esențiali pentru aceste culturi. Toate se bazează pe transportul maritim, iar o mare parte a acestuia e blocată odată cu Strâmtoarea Ormuz.

Și, dacă ne uităm la chestiunea dronelor, Moscova a cumpărat un număr enorm de aparate Shahed-136 din Iran pentru a bombarda cu ele Ucraina. Rusia a primit acum licență pentru a le fabrica pe propriul teritoriu, sub denumirea de Geran-2. Iar săptămâna trecută s-a aflat că unele astfel de drone, alături de medicamente și alimente, au început să se întoarcă prin Marea Caspică în Iran, deși cu țârâita deocamdată. În contextul acestor schimburi globale de arme și resurse, Ucraina ar părea în mod normal perdantul net.

Dar, din perspectiva mea, există toate motivele pentru a considera că de pe urma actualului război din Golf Ucraina lui Volodimir Zelenski va avea de câștigat mai mult decât Rusia lui Vladimir Putin. Pentru a înțelege de ce, e important să vedem ce a învățat Ucraina în acești patru ani de invazie rusă.

Încă de când primul tanc rusesc a luat calea Kievului în dimineața de 24 februarie 2022, Ucraina a demonstrat o reziliență surprinzătoare. În locul colapsului anticipat de unii, a optat să poarte un război total, aruncând în luptă fiecare organ al statului și mobilizându-și toate resursele pentru a-i ține piept agresiunii ruse.

Ucrainenii au mai demonstrat și o pricepere ingenioasă de a se descurca cu resurse limitate. Dronele erau considerate cândva arma unui război îndepărtat în viitor, însă acești mici diavoli zburători s-au dovedit în fapt a fi prezentul. Informaticienii străluciți ai Ucrainei au ajuns acum în stadiul în care trag învățăminte de pe urma bătăliei de dimineață și le încorporează în proiectele din aceeași după-amiază, venind cu inovații care pot fi testate imediat în cele mai exigente condiții din lume.

Dronele lor lovesc mici ținte tactice precum camioane, soldați sau ATV-uri, plantează mine, acționează precum un bombardier-kamikaze și depistează ținte pentru unități de artilerie și rachete. Dronele mai mari hărțuiesc sau interceptează atacurile aeriene rusești, în vreme ce modelele care ating altitudini mari și au rază lungă de acțiune se ocupă cu spionajul și lovirea de ținte strategice precum gări, baze aeriene, fabrici de armament și terminale petroliere adânc în teritoriul Rusiei.

Cu ambiții de a produce până la 10 milioane de unități pe an (incomparabil mai mult decât cele 3 milioane ale Chinei), Ucraina pare poziționată favorabil pentru a domina piața mondială în calitate de superputere a dronelor. Și, în loc să fie sclavii vreunui doctrine aeriene preexistente, piloții de la sol ai Ucrainei și-au conceput una proprie.

Ei operează după un manual simplu, descentralizat și nemilostiv de pragmatic care a reușit să țină Rusia la respect vreme de patru ani. Expertiza și profesionalismul lor militar sunt recunoscute ca nefiind limitate doar la drone, ci extinzându-se și la alte aspecte tehnice ale războiului modern. Iar acum, cu războiul din Iran în toi, au apelat la ajutorul Ucrainei și țări occidentale și țări din Golf.

Deci nu e vorba doar de drone. De exemplu fostul Comandant Suprem Aliat al NATO în Europa până anul trecut, generalul Christopher Cavoli, a fost surprinzător de onest în privința priceperii ucrainenilor la lupta antiaeriană. El declara recent: „Ucrainenii se pricep să folosească [rachetele] Patriot mai bine decât americanii. Ei țintesc cu grijă și trag foc cu foc, în vreme ce noi lăsăm sistemele pe automat. Ei au o proporție mai mare de doborâri și mai puține cazuri de lovire din greșeală a propriilor trupe. La început eram sceptic că ucrainenii se vor perfecționa rapid în sisteme Patriot. Acum învățăm noi de la ei.

”Experții occidentali mai au de bună seamă de învățat și din faptul că ucrainenii și-au conceput rachete interceptoare proprii, costând 2.500 de dolari bucata. Ele vânează și distrug țintele care atacă fie izbindu-se de ele, fie explodând lângă ele.

Cine mai are nevoie de Patriot?

Kievul chiar a ajuns acum să aibă suficient spațiu de manevră pentru a relaxa restricțiile asupra exportului, permițându-i tehnologiei ucrainene să-i aducă bugetului valută și țării bunăvoință diplomatică. Chiar dacă Donald Trump a respins ideea, afirmând că SUA n-au nevoie de ajutor, Zelenski a trimis recent echipe de specialiști militari în țările din Golf atacate de Iran care i-au cerut sprijinul.

Orientul Mijlociu a privit cu mare atenție luptele de pe pământul însângerat al Ucrainei, și mai cu seamă realizările pe care le-a avut „Unmanned Systems Forces Command” [ramura armatei care luptă cu drone; prima astfel de ramură din lume - n.trad.]. Ei au văzut operațiunile ofensive în care dronele lui Zelenski au transportat, singure sau în roi, bombe de până la un sfert de tonă, iar acum se lucrează la drone cu o rază de acțiune de 2.000 de kilometri.

Statele din Golf au investit vreme de decenii sute de miliarde de dolari în armament convențional rusesc și occidental, doar pentru a se trezi acum la mila unor arme ieftine care le amenință rafinăriile, centralele de desalinizare sau bazele aeriene, și le pot distruge instalații radar sau nave militare de milioane de dolari. Banii nu mai înseamnă în acest moment putere, fiindcă tehnologia Kievului a demonstrat cum arme de zeci de mii de dolari pot anihila într-o clipită arme de miliarde de dolari. Însă războinicii digitali ai Ucrainei se află în același timp și în posesia antidotului.

Nu există stat major prin lume care să nu fie impresionat de abilitatea militară a Ucrainei, ea fiind aceea care definește modul în care se va purta războiul în următorii 30 de ani. În Golf a fost anunțat un parteneriat mai larg cu ocazia vizitelor de săptămâna trecută ale lui Zelenski în Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), președintele semnând cu toate trei acorduri de cooperare militară pe 10 ani.

El a anunțat: „Ucraina își dorește legături pe termen lung, inclusiv producție comună, cooperare în sectorul energetic, investiții și schimburi de experiență operativă. Ne dorim relații sistemice prin care exportatorii să obțină venituri și Ucraina să primească fonduri suficiente pentru a investi în producția internă”.

Condus de acest președinte curajos și abil, guvernul de la Kiev și-a jucat mâna slabă de cărți extraordinar de bine, transformând o criză existențială într-o situație avantajoasă. Expertiza lui contribuie acum la reconfigurarea taberelor geopolitice, cimentând relații trainice cu țări care fuseseră ambivalente în privința luptei existențiale a Ucrainei cu Putin.

Mai umblă totodată vorba că, pe lângă faptul că se vor folosi de expertiza Ucrainei în materie de drone, țări din Golf i-ar putea acorda Kievului sprijin financiar și energetic pentru a-l ajuta în privința nevoii de finanțare a efortului său de război. Astfel de discuții reprezintă argumente valoroase în favoarea ideii că războiul din Iran i-a consolidat poziția Ucrainei.

Între timp, strategia ucraineană bazată pe rachete și drone lovește Rusia zi de zi și garantează că exporturile petroliere ale Kremlinului rămân reduse. Ținând cont de motivația lor, de deprinderile lor inovatoare și de purul profesionalism pe care-l pun și-n slujba altora, e posibil ca ucrainenii să fie cei care au cel mai mult de câștigat de pe urma actualei lupte cu Teheranul, a comentat istoricul militar Dr Peter Caddick-Adams.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA