Ucraina, inclusă în noul pachet de ajutor umanitar al SUA de peste un miliard de dolari

Statele Unite vor direcționa peste un miliard de dolari pentru ajutor umanitar acordat milioanelor de oameni din întreaga lume, printre statele care vor beneficia de aceste fonduri fiind și Ucraina, potrivit agenției RBC.

Asta reiese dintr-un comunicat al Departamentul de Stat al SUA. Banii vor fi direcționați către două organizații ale ONU: UNICEF și Programul Alimentar Mondial.

UNICEF va primi peste 218 milioane de dolari, iar Programul Alimentar Mondial va primi peste 800 milioane de dolari. Aceste granturi reprezintă al doilea și al treilea pachet global de finanțare acordat de Departamentul de Stat organizațiilor de implementare verificate.

Fondurile vor sprijini operațiuni umanitare în peste 40 de țări ale lumii. Niveluri semnificative de necesități umanitare sunt menționate în Etiopia, Myanmar și Ucraina. UNICEF și Programul Alimentar Mondial vor utiliza fondurile pentru: alimente și nutriție; servicii de sănătate; protecția copiilor; logistică; alimentare cu apă și salubritate. Noua modelare a ajutorului umanitar a fost introdusă de Statele Unite în decembrie 2025.

Atunci, administrația președintelui Donald Trump a semnat un memorandum de înțelegere intitulat "Reforma umanitară" cu Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare. Potrivit Departamentului de Stat, documentul a permis unificarea activităților umanitare sub coordonarea unui singur responsabil local și reducerea birocrației. Între timp, liderii G7 de asemenea au convenit, într-o declarație comună, să intensifice sprijinul militar pentru Ucraina.

Este vorba despre sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, arme cu rază lungă de acțiune și posibile licențe pentru producerea de armament străin pe teritoriul Ucrainei. De asemenea, aliații pregătesc un nou pachet de sancțiuni împotriva sectorului petrolier și gazier al Rusiei.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA