UE nu a „legitimat” Consiliul pentru Pace al lui Trump,  spune comisarul european Šuica

Într-un interviu acordat Euronews, comisarul european Šuica s-a distanțat de Consiliul pentru Pace condus de Trump, dar nu a exclus posibilitatea de a continua să participe la reuniunile controversatei inițiative.

Comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica, a răspuns criticilor aduse prezenței sale la prima reuniune a Consiliului pentru Pace a președintelui american Donald Trump din februarie - cu doar câteva zile înainte ca Statele Unite și Israelul să declanșeze războiul cu Iranul - declarând că UE „nu a legitimat” controversata inițiativă.

Šuica a stârnit reacții de indignare din partea țărilor UE când a participat la reuniunea convocată de Trump la Washington pe 19 februarie, în calitate de observator. Franța și Spania au susținut că prezența sa a încălcat tratatele Uniunii Europene, deoarece instituția pe care o reprezintă nu are puterea de a defini politica externă a UE.

14 state membre ale UE au trimis la reuniune reprezentanți diplomatici sau oficiali, în ciuda faptului că mai multe guverne europene și însăși Comisia Europeană și-au exprimat îndoieli serioase cu privire la legitimitatea Consiliului și compatibilitatea acestuia cu Carta ONU.

Zece zile mai târziu, Statele Unite și Israelul au lansat primele atacuri împotriva Iranului, declanșând un conflict în spirală în Orientul Mijlociu.

Într-un interviu acordat luni, Šuica a pus la îndoială credibilitatea Consiliului în contextul războiului în curs de desfășurare pe care el însuși l-a declanșat: „Este greu de spus dacă este credibil sau nu”.

„La acea vreme, se intenționa reconstrucția Gazei și cred că, indiferent de situația care se dezvoltă în Orientul Mijlociu, nu ar trebui să uităm Gaza”, a explicat Šuica. „Trebuie să ne concentrăm asupra Gazei, deoarece situația rămâne gravă.

”Un document fondator care prezintă mandatul Consiliului, publicat înainte de prima sa reuniune operațională din februarie, nu face nicio referire la Gaza sau la teritoriile palestiniene. Consiliul a fost criticat pe scară largă pentru mandatul său global, care pare să vizeze înlocuirea Națiunilor Unite, și pentru acordarea de puteri extinse lui Trump, în calitate de președinte pe viață.

Presată cu privire la credibilitatea Consiliului în urma războiului din Iran, Šuica a declarat: „Doar pentru a clarifica situația, invitația la Consiliul pentru Pace a fost primită de președinta (Ursula) von der Leyen, iar eu am reprezentat-o ​​la acea reuniune”.

„Deci nu înseamnă că am legitimat această comisie. Am fost acolo doar pentru a observa ce se întâmplă”, a spus ea, adăugând că pentru un comisar care supraveghează cooperarea UE cu națiunile din Africa de Nord și Orientul Mijlociu din Mediterana, a fost o „oportunitate bună” de a se întâlni cu omologii săi.

„În același timp, nu suntem în conformitate cu unele dintre regulile procedurale ale Consiliului pentru Pace, cu domeniul de aplicare și cu diverse chestiuni, așa că nu suntem membri. Am fost acolo din curtoazie”, a adăugat ea.

Comisarul Šuica a declarat că pe măsură ce criza din Orientul Mijlociu escaladează, Uniunea Europeană solicită „dialog, destindere și diplomație”.

„Nu susținem niciun conflict. Cerem tuturor, tuturor forțelor prezente, să dezamorseze tensiunea, deoarece nu face bine nimănui”, a adăugat comisarul.

Ca parte a mandatului său, comisarul Šuica a lansat recent un „Pact pentru Mediterana” care vizează redefinirea relațiilor cu Vecinătatea Sudică - inclusiv cu țările din Orientul Mijlociu, cum ar fi Libanul, Siria și Israelul - într-un context de instabilitate globală crescândă.

Pactul abordează o serie de probleme, inclusiv integrarea comercială, migrația și gestionarea frontierelor, precum și rolul tot mai mare al regiunii în lanțul de aprovizionare al UE cu agricultură, îngrășăminte și materii prime esențiale, obiectivul său general fiind promovarea păcii, prosperității și stabilității.

Fiind întrebată cum a fost afectat Pactul de o spirală de conflicte care amenință securitatea și stabilitatea economică a regiunii, Šuica și-a exprimat optimismul că UE încă își poate atinge obiectivele și că planul de acțiune pentru implementarea Pactului va fi aprobat în aprilie, atunci când liderii UE se vor întâlni în Cipru pentru discuții informale.

sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA