Un autoturism BMW X3 a explodat la Moscova. Surse militare ruse spun că a fost ucis un geneneral

În Balașika, o suburbie rezidențială la aproximativ 25 de kilometri de centrul Moscovei, a explodat marți dimineață un autoturism BMW X3, ucigând un bărbat în vârstă de 62 de ani, scrie La Stampa.

Potrivit mai multor canale independente de Telegram rusești - inclusiv VChK-OGPU și „Demonii lui Charlie” - bărbatul ar deține gradul de locotenent general. Mașina tocmai pornise, când un dispozitiv exploziv a detonat-o. Conform primelor investigații, relatate de canalele Telegram „112” și „Shot” (care este foarte apropiat de forțele de ordine ruse), dispozitivul exploziv avea o putere echivalentă cu 300-400 de grame de TNT și era plasat sub scaunul șoferului.

Potrivit altor surse, explozibilul se afla sub o mașină parcată, care a explodat exact când trecea vehiculul țintă. Explozia a avut loc în micro-districtul Aviator, construit pe locul unei foste baze militare rusești, pentru a servi drept cartier rezidențial militarilor ruși și familiilor acestora.

Conform mai multor surse independente rusești, apartamentele din cartier nu au fost niciodată vândute vreunei persoane din afara cercurilor militare și sunt, de obicei, atribuite direct de Ministerul rus al apărării.

Șoferul a fost scos viu din mașina în flăcări, însă rănile erau mult prea numeroase și prea grave. Comitetul de Investigații al Rusiei a confirmat explozia, deși păstrează confidențialitatea altor detalii (anunțând deocamdată vag: „Șoferul mașinii a suferit răni multiple, în urma cărora a murit pe loc”).

Cartierul „Aviatorov” din Balașiha, cunoscut și sub numele de „Al Treizecilea”, este în esență un mic cartier în cadrul districtului, alcătuit din 24 de clădiri destinate personalului militar cu funcții importante în statul rus. Conform geolocalizării Astra, BMW-ul a explodat exact pe strada Kolduinova, lângă casa cu numărul 10, unul dintre principalele centre corespunzătoare fazei incipiente de dezvoltare a cartierului. La acea vreme, locuințele erau rezervate doar personalului militar de rang înalt selectat direct de Ministerul apărării, inclusiv veterani de război decorați (în Siria, Cecenia, Afganistan și Ucraina), piloți și familiile acestora și cosmonauți.

Serviciile de informații rusești sunt destul de preocupate, deoarece, de la începutul invaziei ruse la scară largă împotriva Ucrainei, Kievul a reușit să spargă semnificativ apărarea aparatului rusesc din capitală, ucigând cel puțin trei generali.

În data de decembrie 2024, Igor Kirillov, șeful forțelor de apărare nucleară, biologică și chimică rusești, a fost ucis la Moscova de un dispozitiv exploziv ascuns lângă casa sa. Iaroslav Moskalik, adjunctul șefului Direcției Operațiuni a Statului Major General rus, a fost aruncat în aer în aprilie 2025 de o mașină-capcană în Balașiha, în zona metropolitană Moscova, la mai puțin de un kilometru distanță de locul exploziei de marți. Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Statului Major General, a fost ucis în decembrie 2025 de o bombă montată sub mașina sa la Moscova.

Autoritățile ruse nu au multe îndoieli și atribuie aceste explozii serviciilor militare ucrainene. Dacă Ucraina poate tulbura somnul liniștit al mai marilor Apărării Rusiei de la Moscova, iar acum și locurile simbolice ale puterii putiniste de la Sankt Petersburg, ce mai rămâne atunci din mitul invincibilității lui Vladimir Vladimirovici?

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA