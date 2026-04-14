Un comandant iranian amenință navele din Golf și Marea Roșie dacă blocada navală americană continuă

Armata iraniană amenință navele din Golf, Marea Roșie și Golful Oman dacă blocada navală americană continuă.

- Blocada porturilor iraniene de către SUA a început luni - armata americană a declarat marți că nicio navă nu a reușit să treacă în primele 24 de ore, datele de urmărire arătând că cel puțin o navă a fost forțată să se întoarcă.

- Un comandant iranian spune că, dacă blocada continuă, Iranul nu va permite „continuarea oricăror exporturi sau importuri” pe cele trei căi navigabile principale.

- Anterior, Donald Trump a declarat că discuțiile SUA-Iran s-ar putea relua în Pakistan „în următoarele două zile” - dar Iranul nu a comentat încă.

- Între timp, atacurile Israelului asupra țintelor Hezbollah din Liban continuă, după ce a purtat marți discuții cu guvernul libanez în SUA.

- Hezbollah a lansat, de asemenea, aproximativ 30 de atacuri asupra nordului Israelului, a declarat un oficial israelian pentru AFP.

Foarte aproape de sfârșit

Într-un interviu acordat Fox Business, înregistrat înainte de ultimele amenințări ale Iranului, președintele american Donald Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz „se deschide” și „navele se întorc”, fără a oferi detalii suplimentare.

În Iran - spune Trump - „nu am terminat”, dar adaugă că vede războiul ca fiind „foarte aproape” de sfârșit și că SUA ar putea avea o „înțelegere excelentă” cu Iranul.

Ali Abdollahi - comandantul sediului central Khatam al-Anbiya din Iran, cel mai înalt comandament operațional al țării care coordonează forțele armate - afirmă că, dacă SUA își continuă blocada și creează „nesiguranță pentru navele comerciale și petrolierele iraniene”, aceasta „va constitui un preludiu la o încălcare a armistițiului”.

Abdollahi adaugă că, în consecință, forțele armate iraniene nu vor permite „continuarea oricăror exporturi sau importuri în Golful Persic, Marea Oman și Marea Roșie”.

El nu a specificat exporturile și importurile căror state ar putea fi afectate.

Armistițiul dintre SUA și Iran, la care face referire Abdollahi, a fost anunțat pe 8 aprilie, după aproape șase săptămâni de conflict între Iran, SUA și Israel.

Prima rundă de negocieri dintre Iran și SUA a eșuat - deși Donald Trump spune că discuțiile dintre SUA și Iran ar putea fi reluate în următoarele două zile. Iranul nu a confirmat încă.

Trump spune că, dacă îi oferi Iranului o armă nucleară, „lumea va fi aruncată în aer”.



El adaugă că, odată ce războiul cu Iranul va fi rezolvat, prețurile la gaze vor scădea „enorm”, adăugând că și prețurile la electricitate vor scădea, relatează BBC.

Trump descrie acordul nuclear cu Iranul, semnat în 2015, drept „cel mai prost acord încheiat vreodată” - și spune că i-a oferit țării o „cale pe termen scurt” către o armă nucleară.

El adaugă că, dacă SUA nu ar fi bombardat instalațiile nucleare ale Iranului anul trecut, țara ar fi folosit o armă nucleară împotriva Israelului și a vecinilor săi din Orientul Mijlociu, precum și împotriva SUA.

Iranul a spus întotdeauna că programul său nuclear este în întregime pașnic și că nu a încercat niciodată să dezvolte o armă nucleară.

Trump spune că, după ce a auzit informații conform cărora China dă arme Iranului, i-a scris o scrisoare președintelui Xi, rugându-l să nu facă acest lucru.

Xi i-a răspuns lui Trump cu o scrisoare, spunând „în principiu” că China nu face acest lucru.



