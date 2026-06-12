Un G7 extrem de încărcat: Strâmtoarea Ormuz, dezechilibre economice, minerale critice

Dincolo de dosarul Orientului Mijlociu, cele șapte state participante au ajuns în ultimele luni la acorduri asupra numeroaselor subiecte care vor fi discutate la summitul din Haute-Savoie. Mediul nu se numără printre acestea, scrie Liberation.

Acordul de pace cu Iranul, criza petrolieră și strâmtoarea Ormuz, ezitările lui Donald Trump, reproșurile Elveției privind organizarea summitului… Cu 24 de ore înainte de deschiderea summitului G7 de la Evian, luni, 15 iunie, problemele de fond au trecut clar în plan secund. Totuși, agenda celor trei zile de reuniune va fi una densă, fiind ultimul summit G7 prezidat de Emmanuel Macron, care a transformat acest eveniment într-un simbol al finalului celui de-al doilea său mandat.

Reuniunea urmează să abordeze teme decisive pentru economia de piață și să avanseze în privința mai multor subiecte sociale, cu excepția luptei împotriva schimbărilor climatice, absentă din discuțiile pregătitoare sub presiunea indirectă a Statele Unite.

Rezolvarea dezechilibrelor economice mondiale fără China

Aceasta este principala provocare pusă pe masa discuțiilor de președinția franceză a G7. Puterile participante anunță că doresc să reducă dezechilibrele economice globale, pe care le atribuie existenței a trei blocuri: americanii, care înregistrează deficite și produc insuficient; Uniunea Europeană, care economisește prea mult și investește prea puțin; și China, care dispune de supracapacități de producție.

Totuși, unul dintre actorii principali ai acestui dezechilibru mondial nu va fi prezent în Haute-Savoie: China. Deși invitarea Beijingului nu era de conceput în contextul tensiunilor cu Statele Unite, Japonia și chiar cu unele state membre ale UE, Emmanuel Macron a avut joi o videoconferință cu Xi Jinping pentru a se asigura că țările fostului bloc occidental și China împărtășesc oficial aceeași viziune, atât asupra diagnosticului, cât și asupra soluțiilor necesare.

Palatul Élysée susține că s-a conturat un consens și că cele opt state (G7 plus China) sunt „hotărâte să acționeze împreună pentru o agendă de creștere durabilă și partajată, în beneficiul tuturor”. Întrucât aceste dezechilibre nu pot fi eliminate în câteva zile, toți actorii își dau întâlnire la următorul summit al G20 din decembrie, de la Miami, care se anunță exploziv.

De la ajutor pentru dezvoltare la investiții

Aceasta este una dintre cele mai mari temeri ale societății civile. Summitul G7 de pe malul lacului Léman ar urma să consacre transformarea ajutorului public pentru dezvoltare (APD), destinat în special țărilor și populațiilor cele mai defavorizate, în „parteneriate strategice” sau „investiții solidare”.

Cu alte cuvinte, donațiile ar urma să devină excepția, rezervată doar celor mai sărace state. Țările bogate vor să privilegieze obținerea unui randament al investițiilor, inspirându-se, fără a o recunoaște oficial, din modelul deja aplicat de China în Africa. În consecință, băncile publice de investiții și companiile private vor fi implicate în aceste mecanisme.

Statele donatoare susțin că cei mai vulnerabili nu vor avea de suferit și apreciază că este vorba despre o adaptare la noua orientare bugetară, într-un context în care fondurile destinate ajutorului pentru dezvoltare au scăzut semnificativ. Aceste argumente nu reușesc însă să diminueze îngrijorarea populațiilor vizate și indignarea organizațiilor neguvernamentale.

Minerale critice, protecția copiilor online, cancer: G7 promite șapte texte comune

Alte teme mai sectoriale ar urma să se concretizeze prin comunicate comune. Palatul Élysée a anunțat joi, 11 iunie, nu mai puțin de șapte texte.Printre acestea se numără problematica mineralelor critice, care va fi discutată atât din perspectiva suveranității economice, cât și a „parteneriatelor strategice”. În mod implicit, se pune întrebarea dacă ajutorul pentru dezvoltare ar putea deveni condiționat de accesul la investiții în exploatările miniere.Pregătite de luni de zile în cadrul reuniunilor tematice ale miniștrilor de resort din cele șapte state participante, alte texte vor viza accelerarea cercetării în lupta împotriva cancerului și combaterea traficului de droguri.De asemenea, va fi prezentat un document dedicat protecției copiilor în mediul online, una dintre prioritățile G7 Digital desfășurat la sfârșitul lunii mai. Acesta ar putea conține recomandări sau chiar angajamente privind stabilirea unei vârste minime pentru accesul la rețelele sociale.Unele dintre aceste comunicate ar urma să fie semnate și de cele cinci state invitate la Evian: India, Brazilia, Coreea de Sud, Kenya și Egipt. Blocarea strâmtorii Ormuz și războiul din Ucraina s-au impus pe agenda summitului Dincolo de temele stabilite și pregătite minuțios în prealabil, summitul este ajuns din urmă de actualitatea internațională. Încă de la reuniunea miniștrilor de finanțe ai G7 desfășurată la Bercy, pe 19 mai, dezbaterile nu au putut evita impactul crizei economice generate de atacul lansat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.Înainte de accelerarea evenimentelor de la sfârșitul săptămânii și de apariția zvonurilor privind semnarea iminentă a unui acord de pace între Teheran și Washington, Palatul Élysée explica faptul că G7 urma să stabilească „cerințele esențiale [pe care le poate] adresa Iranului în privința programului său nuclear, a programului balistic și a politicii sale regionale” și că un dineu al șefilor de stat și de guvern ar urma să permită definirea „unor obiective comune, în primul rând redeschiderea strâmtorii Ormuz”.

Între timp, Pakistanul a anunțat un acord, evoluție care ar putea da peste cap întregul program al summitului de la Evian.Celălalt mare subiect internațional va fi sprijinul acordat Ucrainei, pe care statele europene doresc să îl vadă consolidat, în special de către Statele Unite.

Potrivit Palatului Élysée, prezența președintelui Volodimir Zelenski marți la Evian va reprezenta unul dintre momentele cele mai importante ale celor trei zile de summit, alături de dejunul la care vor participa aproximativ cincisprezece lideri ai industriei tehnologice, printre care directorii generali ai OpenAI și Anthropic.

Sursa: RADOR RADIO ROMANIA