Un miracol universitar

Un raport de la Universitatea Yale ne oferă o auto-evaluare onestă a modului în care universitățile au ajuns pe calea greșită, scrie The New York Times.

Administratorii unor universități întreabă uneori cum ar putea instituțiile lor să servească democrația cât mai bine. Sunt deja decenii de când mulți astfel de administratori cred că rolul lor e acela de a servi drept instrument al schimbării sociale. Programele de diversitate, echitate și includere [fosta „discriminare «pozitivă»” - n.trad.], mai ales în privința criteriilor de angajare a profesorilor și admitere a studenților, sunt unul dintre elementele acelui instrumentar.

Un alt element îl constituie catedrele universitare politizate, adesea identificabile după sintagma „Studii de” atașată denumirii lor.Un raport recent întocmit de o comisie de profesori de la Universitatea Yale are o altă perspectivă. Obiectivul unei universități, definit destul de simplu în viziunea lor, e acela de a „conserva, crea și răspândi cunoașterea”. Iar metoda de lucru o reprezintă excelența academică. În măsura în care scopul universităților e și acela de a servi democrația, ele pot realiza acest lucru devenind considerabil mai meritocratice decât sunt acum.

Comisia de la Yale a fost înființată în urmă cu un an de președinta universității, Maurie McInnis, ca o reacție la colapsul încrederii publice în învățământul superior și mai cu seamă în universitățile private de elită. Ea a examinat multiplele cauze ale acestui colaps: explozia tarifelor de școlarizare, umflarea nejustificată a birocrației, criteriile opace de admitere, corpul profesoral suferind de uniformitate ideologică, inflația scăpată de sub control a notelor mari, respectiv atmosfera intelectuală de cenzură și auto-cenzură.

Acesta e în mare parte și rechizitoriul standard imputat de conservatori sistemului universitar modern. Iar verdictul comisiei de la Yale e: suntem vinovați. La Yale „numărul democraților înregistrați îl depășește pe cel al republicanilor înregistrați în proporție de 36-1 printre profesorii de la Facultatea de Arte și Științe, Facultatea de Drept și Facultatea de Administrație”. Procentul studenților cărora le e frică sau jenă să-și exprime opiniile politice în interiorul campusului aproape s-a dublat în deceniul 2015-2025. Notele au ajuns efectiv să nu mai însemne nimic. În 2022-23 79% din studenții de la Yale au fost notați cu A și A-; în 1963 același procent era de 10%.

La fel ca în alte cazuri din învățământ, și studenții de la Yale sunt cu toții peste medie - inclusiv cei care, ei bine, nu sunt.Universitatea merită să fie ovaționată pentru că a comandat acest raport, iar McInnis are meritul chiar mai mare de a-i fi implementat majoritatea recomandărilor.

Între acestea se numără impunerea realizărilor academice drept principal criteriu de admitere a studenților și reducerea preferinței pentru atleți și copiii absolvenților, profesorilor, administratorilor și donatorilor; „ameliorarea dezbaterii deschise și critice în campus”; notele „pe bune”; respectiv înființarea unei „inițiative de educație civică” pentru a compensa faptul că „nu există vreun curs, carte, operă de artă ori experiment științific anume cu care e garantat că toți studenții de la Yale vor face cunoștință mai înainte de a absolvi”. Deci, dacă nu un trunchi comun, atunci măcar un ciot comun. Tot e ceva.

Dar este și suficient? Am îndoielile mele.

O parte a problemei e aceea că o universitate care și-a petrecut decenii metamorfozându-se în ce este acum nu se poate transforma cu ușurință în altceva - nu în ultimul rând și pentru că structurile mediului universitar care se auto-guvernează (nu rareori și corupte) îngreunează stimularea acelor preschimbări culturale profunde de care universitățile au nevoie. Un exemplu: decidenții universitari care încearcă să rezolve problema omogenității ideologice rareori pot face mai mult decât să înființeze o catedră ori un curs care reflectă în mod simbolic o perspectivă conservatoare. Dar acest lucru înseamnă în principiu repetarea uneia dintre cele mai grave greșeli ale universităților moderne, și anume adoptarea cauzei diversității (de rasă, de etnie și, acum, în acest caz, de opinie) ca substitut pentru căutarea adevărului.

Lucrul de care au nevoie universitățile nu e mai mulți studenți republicani ori insule de gândire conservatoare. Lucrul de care au nevoie e să aibă în fiecare facultate mai mulți sceptici, mai mulți iconoclaști și mai mulți indivizi capabili a se răzgândi pe baza inteligenței. Selectarea celor care denotă asemenea calități, mai ales în cazul profesorilor, e treabă pe termen lung.

O a doua problemă o reprezintă banda rulantă care produce potențiali profesori universitari. Printre justificările mai slabe ale faptului că imensa majoritate a profesorilor din SUA sunt de stânga se numără cea spusă pe jumătate în glumă de Stephen Colbert: „realitatea suferă de o binecunoscută prejudecată de stânga”. O altă explicație e aceea că absolvenții inteligenți cu gândire independentă ai universităților de elită e probabil să fie astăzi mai tentați de o carieră în mediul privat la companii financiare ori tehnologice, mai degrabă decât să-și sacrifice următorii ani din viață pentru doctorate de pe urma cărora ar avea perspective de angajare dubioase.

Fie acele programe de doctorat trebuie să se schimbe, fie universitățile trebuie să-și caute talente intelectuale pe o plajă mai largă. Calea către înțelepciune nu poate consta în legarea de glia universității pe care ai absolvit-o, încununată de o dizertație pe care nimeni n-a citit-o (și adesea oricum ilizibilă).

În fine, universitățile nu se vor putea reforma și ameliora dacă nu-și vor redobândi o conștiință a misiunii. Facultatea nu poate fi un simplu birou de acreditare - rolul ei actual de facto - și nici măcar o fabrică de cunoaștere, cum aspiră comisia de la Yale. E ceva incomparabil mai profund: e un loc în care universul cunoașterii stabilește conexiuni; în care dialogul permanent al diverselor discipline, animat de o competiție autentică a ideilor, stimulează capacitatea de gândire matură și independentă; în care rigoarea unei educații dificile, vegheată de perspectiva realistă a eșecului, așează minți tinere și pătrunzătoare pe calea originalității și înțelegerii de sine.

Mă îndoiesc că această comisie de la Yale ar fi fost înființată vreodată, și cu atât mai puțin că ar fi întocmit acest raport excelent, dacă declinul încrederii publice în universități n-ar fi determinat Curtea Supremă să interzică efectiv acțiunea afirmativă [un alt eufemism pentru „discriminare pozitivă” - n.trad.] la admiterea în facultate și n-ar fi determinat administrația Trump să intervină atât de grosolan [amenințări cu tăieri de fonduri federale - n.trad.] în problema universitară.

Decizia Curții Supreme a demantelat infrastructura birocratică din cauza căreia meritul academic nu era, în practică, criteriu la admiterea studenților și angajarea profesorilor. Decizia administrației a băgat în conducerile universităților o frică mai mare decât frica lor prealabilă de a nu deranja consensul din campusuri.

Însă n-ar trebui să fie nevoie să intervină presiunea politică brută pentru ca universitățile să se reformeze și să se salveze. Să sperăm că vor fi capabile să ia ele singure măsuri, mai înainte de a le lua alții în locul lor.

Sursa: RADOR RADIO ROMÂNIA